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Accident mortal pe centura Timișoarei. Un șofer a intrat cu mașina sub un TIR parcat

Accident în Timișoara

Accident în Timișoara

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:13

Un șofer de 58 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs în apropiere de Moșnița Nouă, pe centura Timișoarei. Mașina condusă de acesta a intrat sub un TIR aflat pe marginea drumului. Impactul a fost extrem de puternic, iar bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, iar echipajele de intervenție nu l-au mai putut salva.

Echipaje de descarcerare și ambulanțe, trimise la fața locului

Apelul la 112 anunța un accident foarte grav, cu o persoană prinsă între fiarele mașinii. La fața locului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare, ambulanțe și polițiști. Din primele informații, camionul era parcat în momentul în care a fost lovit. Deocamdată nu se știe de ce șoferul autoturismului a pierdut controlul și a intrat sub TIR.

Trafic blocat în zona accidentului

Circulația a fost blocată pe centura Timișoarei, în zona în care s-a produs accidentul. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului și au strâns probe pentru a reconstitui momentul impactului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care șoferul a intrat cu mașina sub camion.

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