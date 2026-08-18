Accident mortal pe centura Timișoarei. Un șofer a intrat cu mașina sub un TIR parcat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:13

Un șofer de 58 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs în apropiere de Moșnița Nouă, pe centura Timișoarei. Mașina condusă de acesta a intrat sub un TIR aflat pe marginea drumului. Impactul a fost extrem de puternic, iar bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, iar echipajele de intervenție nu l-au mai putut salva.

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