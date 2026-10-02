Trafic restricționat pe strada Dristorului din București, începând de vineri. Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi

Brigada Rutieră a anunțat restricții temporare de trafic pe strada Dristorului din București, începând de vineri, 2 octombrie, de la ora 23:00. Potrivit reprezentanților instituției, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reabilitare a liniei de tramvai.
Restricții pe strada Dristorului pentru lucrările la linia de tramvai
”În vederea executării unei lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, începând cu data de 02.10.2026, ora 23.00, circulația vehiculelor va fi restricționată pe str. Dristorului, pe sensul dinspre Şoseaua Mihai Bravu către Bulevardul Camil Ressu”, a transmis Brigada Rutieră.
Traficul rutier va fi reconfigurat în ambele sensuri pe strada Dristorului, dinspre Bulevardul Camil Ressu către strada Baba Novac.
Brigada Rutieră le recomandă șoferilor ”să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri”.
Șapte linii STB își schimbă traseele în weekend
Șapte linii de transport public din București vor avea traseele modificate în acest weekend, din cauza restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea a trei evenimente: Campionatul Național de Drift – etapa a V-a, „Galeriile Beller” și „Dâmbovița Delivery 2026”.
Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), modificările vor afecta liniile 63, 90, 282, 385, N101, N110 și N119. Acestea se vor aplica în intervale diferite, în funcție de programul evenimentelor și de zonele în care vor fi instituite restricțiile de circulație.