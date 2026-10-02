Trafic restricționat pe strada Dristorului din București, începând de vineri. Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 22:17

Brigada Rutieră a anunțat restricții temporare de trafic pe strada Dristorului din București, începând de vineri, 2 octombrie, de la ora 23:00. Potrivit reprezentanților instituției, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reabilitare a liniei de tramvai.

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