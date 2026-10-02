Accident mortal în Munții Făgăraș. Bărbat de 66 de ani, mort după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 21:50

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit, vineri, în Munții Făgăraș, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri. Trupul victimei a fost recuperat din zona montană cu ajutorul unui elicopter SMURD.

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