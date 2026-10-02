Accident mortal în Munții Făgăraș. Bărbat de 66 de ani, mort după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit, vineri, în Munții Făgăraș, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri. Trupul victimei a fost recuperat din zona montană cu ajutorul unui elicopter SMURD.
Tragedia s-a petrecut în zona Iezerul Caprei
”Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Bucureşti, a suferit un accident grav în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. O echipă a s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.
Reprezentanții Salvamont au subliniat că în urma accidentului, victima a murit.
Trupul victimei, transportat la Aeroportul Internațional Sibiu
”Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Internaţional Sibiu, unde a fost predată reprezentanţilor IML pentru procedurile legale. Transmităm sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, a anunțat Salvamont Sibiu.