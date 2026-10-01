Accident mortal în județul Cluj. Un bărbat a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă de peste 50 de metri

Publicat 1 oct. 2026, 23:40 Actualizat 1 oct. 2026, 23:42

Un accident rutier grav s-a produs joi, în comuna Mărișel, județul Cluj, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit într-o râpă cu o adâncime de peste 50 de metri. În urma impactului, șoferul, un bărbat de 64 de ani, a fost găsit decedat.

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