Accident mortal în județul Cluj. Un bărbat a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă de peste 50 de metri

Un accident rutier grav s-a produs joi, în comuna Mărișel, județul Cluj, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit într-o râpă cu o adâncime de peste 50 de metri. În urma impactului, șoferul, un bărbat de 64 de ani, a fost găsit decedat.
Bărbatul de 64 de ani nu a mai putut fi salvat
Incidentul a avut loc pe un drum comunal din zona cătunului Costești, o zonă greu accesibilă pentru echipajele de intervenție. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru extragerea victimei.
”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au finalizat o intervenție desfășurată în cazul unui accident rutier petrecut într-o zonă greu accesibilă a cătunului Costești, comuna Mărișel. Ajunși la fața locului, pompierii au găsit un autoturism care s-ar fi răsturnat într-o râpă, diferența de nivel fiind de peste 50 de metri. Din nefericire, în interiorul autoturismului se afla un bărbat de aproximativ 60 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, se arată într-o informare transmisă de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.
Polițiștii verifică împrejurările în care s-a produs accidentul
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili modul în care autoturismul a părăsit partea carosabilă și a ajuns în râpă.
”La data de 1 octombrie a.c., în jurul orei 17:00, a fost înregistrat un accident rutier în localitatea Mărișel, pe un drum comunal, în care a fost implicat un singur autoturism. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 64 de ani, din comuna Mărișel, în timp ce conducea un autoturism, ar fi părăsit partea carosabilă în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, autovehiculul răsturnându-se într-o râpă. Din nefericire, în urma evenimentului, conducătorul autoturismului a fost declarat decedat de către echipajele medicale sosite la fața locului”, a transmis IPJ Cluj.