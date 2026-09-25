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Accident feroviar în județul Iași. O mașină în care se aflau şapte persoane a fost lovită de tren

FOTO: ISU Iași

FOTO: ISU Iași

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 07:36

Un autoturism în care se aflau șapte persoane a fost lovit de un tren, joi seară, în zona localității Ceplenița, județul Iași. Patru persoane au fost scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinii de către pompieri, dar au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital.

Șapte persoane se aflau în autoturism

Accidentul feroviar s-a produs joi, în jurul orei 23:00, după ce trenul care circula pe ruta Iași–Hârlău a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau șapte persoane.

La fața locului, au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, precum și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos. În total, intervenția a fost asigurată de opt subofițeri.

Potrivit ISU Iași, primul echipaj de intervenție a ajuns la fața locului la ora 23:16, iar cele șapte persoane aflate în autoturism erau conștiente.

Trei dintre acestea au reușit să iasă singure din mașină, în timp ce alte patru persoane au fost scoase din autoturism de către pompierii militari.

În tren se aflau mecanicul, controlorul și doi pasageri și din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Toate persoanele implicate au refuzat transportul la spital

După intervenția echipajelor de salvare, toate persoanele implicate în accident au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile specifice la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenția autorităților competente. Acestea urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul feroviar din Ceplenița.

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