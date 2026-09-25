Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Accident feroviar în județul Iași. O mașină în care se aflau şapte persoane a fost lovită de tren
FOTO: ISU Iași
Un autoturism în care se aflau șapte persoane a fost lovit de un tren, joi seară, în zona localității Ceplenița, județul Iași. Patru persoane au fost scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinii de către pompieri, dar au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital.
Citește și
- 10:38Cerșetor cu pensie de 3.500 de lei și casă, prins la Pitești. Susține că strânge până la 1.000 de lei pe zi
- 09:34Cutremur în județul Buzău, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
- 08:38Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din Bacău, este de negăsit. Polițiștii și jandarmii îl caută de ore întregi-VIDEO
- 08:21Femeie salvată în toiul nopții din Munții Ceahlău. Rămăsese singură, în întuneric, la temperaturi aproape de îngheț - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News