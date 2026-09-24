Cinci noi saci cu oseminte, ridicați din Cimitirul Strehăreț din Slatina. Anchetatorii au extins săpăturile

Cinci noi saci cu oseminte au fost ridicați din Cimitirul Strehăreț din Slatina, după ce anchetatorii au extins săpăturile în zona în care fuseseră descoperite anterior rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane. Procurorii și polițiștii verifică suspiciunea că osemintele ar fi fost mutate pentru ca locurile de veci să poată fi concesionate din nou.
Polițiștii criminaliști au revenit în Cimitirul Strehăreț din Slatina și au extins verificările. În urma noilor săpături, anchetatorii au descoperit ceea ce a fost descris drept o „criptă falsă”, iar până în acest moment din zona cercetată au fost ridicați cinci saci cu oseminte. Cercetările sunt făcute de polițiști împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Patru angajați ai cimitirului au fost audiați până în prezent, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat cu rămășițele umane și cum au ajuns acestea în zona verificată.
Una dintre ipotezele cercetate este că osemintele ar fi fost scoase din locurile în care persoanele fuseseră înmormântate și depuse într-o groapă comună, astfel încât acele locuri de veci să poată fi concesionate din nou.
Rămășițele descoperite anterior proveneau de la aproximativ 23 de persoane
Cazul a ieșit la iveală pe 16 septembrie, când o echipă de muncitori a descoperit oseminte în timpul unor săpături făcute în Cimitirul Strehăreț. Procurorii au stabilit ulterior că rămășițele găsite în saci de rafie proveneau de la aproximativ 23 de persoane. După această descoperire a fost deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte. Verificările vizează atât proveniența osemintelor, cât și respectarea procedurilor legale în cazul unor eventuale exhumări.
Anchetatorii verifică dacă locurile de veci au fost concesionate din nou
Noile săpături extind ancheta începută după descoperirea din 16 septembrie. În centrul cercetărilor se află acum și suspiciunea că rămășițele umane ar fi fost mutate pentru a elibera locurile de veci și pentru ca acestea să poată fi concesionate din nou. Polițiștii și procurorii continuă verificările, după ce din zona cercetată au fost ridicați încă cinci saci cu oseminte.