Cinci noi saci cu oseminte, ridicați din Cimitirul Strehăreț din Slatina. Anchetatorii au extins săpăturile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 15:35

Cinci noi saci cu oseminte au fost ridicați din Cimitirul Strehăreț din Slatina, după ce anchetatorii au extins săpăturile în zona în care fuseseră descoperite anterior rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane. Procurorii și polițiștii verifică suspiciunea că osemintele ar fi fost mutate pentru ca locurile de veci să poată fi concesionate din nou.

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