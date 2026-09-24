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Locale· 1 min citire
Incendiu într-o autospecială de colectare a deşeurilor din Sibiu. Un acumulator de trotinetă a luat foc-FOTO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 16:25
Actualizat24 sept. 2026, 16:31
Un incendiu a izbucnit, joi, într-o autospecială de colectare a deșeurilor din județul Sibiu, după ce un acumulator de trotinetă electrică a fost aruncat în pubelă. Angajații firmei de salubrizare au observat fumul și au golit de urgență mașina pe un câmp, pentru a preveni extinderea incendiului.
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