Incendiu într-o autospecială de colectare a deşeurilor din Sibiu. Un acumulator de trotinetă a luat foc-FOTO

Publicat 24 sept. 2026, 16:25 Actualizat 24 sept. 2026, 16:31

Un incendiu a izbucnit, joi, într-o autospecială de colectare a deșeurilor din județul Sibiu, după ce un acumulator de trotinetă electrică a fost aruncat în pubelă. Angajații firmei de salubrizare au observat fumul și au golit de urgență mașina pe un câmp, pentru a preveni extinderea incendiului.

Distribuie articolul