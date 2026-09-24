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Incendiu într-o autospecială de colectare a deşeurilor din Sibiu. Un acumulator de trotinetă a luat foc-FOTO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat24 sept. 2026, 16:25
Actualizat24 sept. 2026, 16:31

Un incendiu a izbucnit, joi, într-o autospecială de colectare a deșeurilor din județul Sibiu, după ce un acumulator de trotinetă electrică a fost aruncat în pubelă. Angajații firmei de salubrizare au observat fumul și au golit de urgență mașina pe un câmp, pentru a preveni extinderea incendiului.

Flăcările au izbucnit în timpul colectării deșeurilor

”Pericol de incendiu! Vă rugăm să nu mai aruncaţi acumulatori electrici în pubelă! Colegii noştri din zona Agnita, care colectau astăzi deşeurile din satul Coveş, au observat fum ieşind din autospeciala de colectare. Când au văzut flăcările, au golit-o de urgenţă pe un teren viran, unde au descoperit un acumulator (baterie) de trotinetă electrică”, au transmis, joi,reprezentanţii SOMA Salubrizare, firma care colectează deşeurile din judeţul Sibiu, pe pagina de Facebook.

Reprezentanţii companiei au precizat că, pentru câteva momente, situaţia a fost una periculoasă, existând riscul ca focul să se extindă la întreaga autospecială şi să îi pună în pericol pe angajaţi.

Apelul firmei de salubrizare către locuitori

”Vă rugăm să nu mai aruncaţi acumulatori electrici în pubelă. Acumulatorii fac parte din categoria deşeurilor periculoase şi sunt colectaţi separat. Pentru colectarea lor există locuri speciale şi campanii separate”, a mai transmis firma.

După ce pericolul a fost îndepărtat, angajaţii au adunat deşeurile care fuseseră descărcate pe terenul viran.

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