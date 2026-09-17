Anca Alexandrescu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu vor reuși să facă majoritate și se vor compromite”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 17:44

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a reacționat după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Jurnalista a criticat modul în care partidele au gestionat negocierile pentru formarea Guvernului și a susținut că noul premier desemnat va avea dificultăți în a obține majoritatea parlamentară necesară.

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