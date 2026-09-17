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Politica· 4 min citire

Anca Alexandrescu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu vor reuși să facă majoritate și se vor compromite”

Foto/Realitatea

Foto/Realitatea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 17:44

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a reacționat după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Jurnalista a criticat modul în care partidele au gestionat negocierile pentru formarea Guvernului și a susținut că noul premier desemnat va avea dificultăți în a obține majoritatea parlamentară necesară.

Alexandrescu a afirmat că desemnarea lui Siegfried Mureșan era un scenariu pe care îl anticipase și a pus sub semnul întrebării capacitatea partidelor care susțin această variantă de a forma o majoritate în Parlament.

„Eu am spus încă de aseară, în editorialul meu, că acesta va fi scenariul și că, până la semnarea pe care o va face Nicușor Dan, va fi Siegfried Mureșan”, a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: „Faceți guvern sau nu?”

Realizatoarea emisiunii de la Realitatea PLUS a criticat partidele care, în opinia sa, au pus presiune pentru formarea unui nou Guvern, fără să reușească până în prezent să contureze o majoritate parlamentară.

„Păi, haideți, faceți guvernul, că România are nevoie de guvernare! Până acum sunteți serioși sau nu? Faceți guvern sau nu? Faceți majoritate sau nu?”, a spus Alexandrescu.

Ea a susținut că Siegfried Mureșan va trebui să poarte negocieri cu partidele pentru a încerca să obțină cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

„Eu vă spun de acum că nu vor reuși să facă majoritate și se vor compromite. O să-l văd pe domnul Siegfried Mureșan cum o să se plimbe pe la partide să obțină majoritate, cum o să stea la masă cu PSD-ul să negocieze să obțină majoritate”, a afirmat jurnalista.

Critici la adresa lui Siegfried Mureșan

Anca Alexandrescu a lansat și o serie de critici la adresa profilului politic al lui Siegfried Mureșan, folosind inclusiv eticheta „globalistul-șef”.

„Să-i văd și pe domnii de la AUR cum o să stea cu globalistul-șef Siegfried Mureșan”, a afirmat realizatoarea.

În continuarea declarațiilor, Alexandrescu a făcut referire la presupuse poziționări ale europarlamentarului privind fondurile europene destinate României și a invocat acuzații mai vechi referitoare la începuturile carierei politice a acestuia. Aceste afirmații reprezintă poziția și interpretarea realizatoarei și nu sunt prezentate aici drept fapte stabilite independent.

Alexandrescu a susținut, de asemenea, că Siegfried Mureșan ar fi beneficiat la începutul carierei politice de sprijin financiar din partea lui Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalti”, invocând declarații atribuite Elenei Udrea.

Scenariul Sorin Grindeanu, invocat pentru o etapă ulterioară

În intervenția sa, Anca Alexandrescu a vorbit și despre posibilitatea ca o eventuală nominalizare a lui Siegfried Mureșan să nu obțină voturile necesare în Parlament.

„Probabil că va fi și a doua nominalizare, care nu va trece și, cu siguranță, va fi nominalizat la un moment dat și Sorin Grindeanu și probabil că aceasta va fi formula”, a spus realizatoarea.

Alexandrescu a legat această perspectivă de situația actuală din Parlament și de dificultățile negocierilor dintre partidele politice.

Critici la adresa lui Bolojan, Fritz și Kelemen Hunor

O parte importantă a intervenției a fost dedicată liderilor politici care susțin formarea unui Guvern pro-european.

Alexandrescu i-a menționat pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor și a susținut că aceștia trebuie să își asume responsabilitatea pentru formarea unei majorități.

„Vreau să-i văd pe băieții ăștia care toată ziua se dau cu fundul de pământ: Bolojan, Fritz, Kelemen Hunor și ceilalți papagali, că fac guvernul și sunt responsabili”, a declarat ea.

„Da, practic acum este momentul să-și asume responsabilitatea sau să plece acasă”, a adăugat realizatoarea.

„România are nevoie să fie guvernată”

În finalul intervenției, Anca Alexandrescu a insistat asupra necesității formării unui Guvern și a criticat perioada prelungită de negocieri politice.

„Nu știu dacă România are nevoie sau mai are nevoie de încă o perioadă lungă de agitație, fără guvern. Nu avem buget”, a spus aceasta.

Realizatoarea a susținut că situația financiară a unor instituții publice și problemele din sistemul medical fac necesară încheierea cât mai rapidă a perioadei de incertitudine politică.

„Din păcate, o să stăm încă o perioadă lungă în situația asta”, a afirmat Alexandrescu.

În încheiere, ea a transmis un mesaj direct celor care negociază formarea noului Executiv:

„Iată că Nicușor Dan a dat mutarea în plic celor care, așa cum am spus mai devreme, se dau cu fundul de pământ că ei sunt responsabili și nu s-au pus responsabili să facă guvernul. România are nevoie să fie guvernată.”

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