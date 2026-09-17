Reprezentantul parlamentarilor neafiliați cere alegeri anticipate. Mesajul transmis la Cotroceni după 135 de zile cu Guvernul demis

Publicat 17 sept. 2026, 16:28 Sursă Agerpres

Alegerile anticipate reprezintă, în opinia lui Robert Alecu, reprezentantul Grupului parlamentarilor neafiliați, soluția pentru actuala criză politică. Declarația a fost făcută joi, la Palatul Cotroceni, după consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.

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