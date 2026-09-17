Reprezentantul parlamentarilor neafiliați cere alegeri anticipate. Mesajul transmis la Cotroceni după 135 de zile cu Guvernul demis

Alegerile anticipate reprezintă, în opinia lui Robert Alecu, reprezentantul Grupului parlamentarilor neafiliați, soluția pentru actuala criză politică. Declarația a fost făcută joi, la Palatul Cotroceni, după consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.
Alecu a transmis că aceeași propunere i-a fost prezentată șefului statului și la consultările din luna mai. El a susținut că, după 135 de zile în care România are un Guvern demis, situația politică impune, în opinia sa, declanșarea procedurii pentru alegeri anticipate.
Robert Alecu cere declanșarea alegerilor anticipate
Reprezentantul parlamentarilor neafiliați a afirmat că mesajul transmis președintelui în luna mai a fost același cu cel prezentat joi la Cotroceni.
„În luna mai, la primele consultări, am transmis domnului președinte că singura soluție o reprezintă alegerile anticipate. Astăzi, la 135 de zile de când avem un Guvern demis, i-am spus același lucru, doar că astăzi nu a mai râs nimeni. Avem peste patru luni de când Guvernul Bolojan nu poate lua decizii pe fond. Dacă am fi fost ascultați acum mai bine de patru luni, am fi putut avea un Parlament care să reflecte ponderea și procentele din voința populară și am fi avut un Guvern legitim. Dacă propunerea de astăzi a domnului președinte nu va întruni o majoritate, atunci i-am spus domnului președinte să nu mai amâne punerea în aplicare a Articolului 89 din Constituția României și să declanșeze alegeri anticipate”, a declarat Robert Alecu.
El a legat astfel solicitarea privind alegerile anticipate de posibilitatea ca propunerea de premier făcută de președinte să nu obțină susținerea unei majorități parlamentare.
Parlamentarii neafiliați nu negociază „în bloc”
Robert Alecu a respins și ideea că parlamentarii neafiliați ar acționa ca un grup unitar atunci când vine vorba despre negocierile politice și voturile din Parlament.
„S-a încetățenit ideea că deputații neafiliați ar fi un bloc unitar, că s-ar negocia în bloc cu ei, dar (...) votul meu și susținerea partidului meu nu sunt negociabile pe funcții, nu sunt negociabile pentru beneficii”, a spus acesta.
Alecu a precizat însă că, în situația în care va exista o nominalizare pentru funcția de premier, votul formațiunii sale va fi necesar pentru susținerea acesteia.
Potrivit declarațiilor sale, formațiunea va vota o astfel de propunere numai în cazul în care programul său de guvernare va fi pus în aplicare.
Consultările de la Cotroceni pentru desemnarea premierului
Declarația lui Robert Alecu a fost făcută în cadrul consultărilor demarate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.
Anterior discuției cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați, șeful statului a avut consultări cu delegații PSD, AUR, PNL, USR și UDMR.
La Cotroceni au fost invitați, de asemenea, reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, ai POT, ai Grupului parlamentar Uniți pentru România și ai Grupului parlamentar PACE - Întâi România.
Delegația S.O.S. România nu a participat la consultări.
Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc în contextul în care președintele trebuie să desemneze un candidat pentru funcția de premier, după consultarea formațiunilor și grupurilor parlamentare.