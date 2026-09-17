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Politica· 1 min citire

Cravata cu căței a lui Kelemen Hunor, pata de culoare de la consultările de la Cotroceni

Kelemen Hunor/ Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor/ Inquam Photos / Octav Ganea

Scris deDana Bărăgan
Publicat17 sept. 2026, 14:05
Actualizat17 sept. 2026, 14:23

Liderul UDMR Kelemen Hunor a atras atenția la consultările de la Palatul Cotroceni, unde miza politică este una uriașă în contextul crizei cu care ne confruntăm de cinci luni, în lipa unui guvern cu puteri depline. Kelemen Hunor a venit la întâlnirea cu președintele într-un costum elegant, accesorizat cu o cravată cu căței, care nu a trecut neobservată.

Tensiunile de la Palatul Cotroceni, generate de miza majoră pe care o au consultările de astăzi după cinci luni în care România nu are un guvern cu puteri depline, a fost mai puțin apăsătoare datorită unui detaliu inedit.

Kelemen Hunor a atras atenția prin ținuta aleasă pentru această întâlnire: costum elegant, completat de o cravată decorată cu... căței. Liderul UDMR a devenit, astfel, una dintre aparițiile care au ieșit în evidență în cadrul consultărilor cu Nicușor Dan.

Kelemen Hunor a dezvăluit și sursa ineditei achiziții, precizând că a cumpărat cravata din Statele Unite ale Americii.

Mai mult, se pare că acesta nu este singurul obiect vestimentar inedit de garderoba sa. Din contră, președintele Uniii Democrate a Maghiarilor din România spune că are și o cravată cu urși, pe care a purtat-o chiar ieri.

Ulterior, liderul UDMR a apărut fără sacou, dar în continuare cu cravata la gât, într-un video postat pe Facebook în care vorbește despre consultările avute cu șeful statului.

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