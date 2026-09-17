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Politica· 1 min citire
Cravata cu căței a lui Kelemen Hunor, pata de culoare de la consultările de la Cotroceni
Kelemen Hunor/ Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat17 sept. 2026, 14:05
Actualizat17 sept. 2026, 14:23
Liderul UDMR Kelemen Hunor a atras atenția la consultările de la Palatul Cotroceni, unde miza politică este una uriașă în contextul crizei cu care ne confruntăm de cinci luni, în lipa unui guvern cu puteri depline. Kelemen Hunor a venit la întâlnirea cu președintele într-un costum elegant, accesorizat cu o cravată cu căței, care nu a trecut neobservată.
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