AUR, „jucător foarte important” în Parlament. Ciprian Ciucu: „Pe situații punctuale, poți avea discuții”

Publicat 17 sept. 2026, 07:17 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu spune că AUR este un jucător politic important, având un număr mare de parlamentari, și admite că PNL poate purta discuții cu formațiunea pentru voturi punctuale care ar putea debloca anumite situații. Liderul liberal exclude însă, în acest moment, perspectiva unei coaliții de guvernare PNL-AUR, despre care spune că este „foarte puțin probabilă”, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica interna