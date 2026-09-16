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Politica· 2 min citire

Dezastru în Piața Victoriei după protest. Borduri și dale smulse, spații verzi distruse și aspersoare vandalizate de instigatorii infiltrați

Piața Victoriei după protest / Foto - Agerpres

Piața Victoriei după protest / Foto - Agerpres

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 18:13

Protestul oierilor desfășurat marți în Piața Victoriei din București s-a încheiat cu mai multe distrugeri în zona în care au avut loc incidentele violente.

În urma protestului au fost afectate spații verzi, borduri și dale de piatră, iar mai multe componente ale sistemului de irigații ar fi fost furate sau distruse.

Piața Victoriei, afectată după protest

Imaginile prezentate de George Tuță, edilul sectorului 1, arată mai multe zone deteriorate din Piața Victoriei după protestul de marți.

Printre pagubele reclamate se numără plante ornamentale smulse, borduri desprinse și dale de piatră deteriorate în zona liniilor de tramvai. De asemenea, ar fi fost distruse sau luate componente ale sistemului de irigații, inclusiv baterii ale aspersoarelor și un senzor de ploaie.

Pagubele ar putea ajunge la zeci de mii de lei

Conform declarațiilor primarului Sectorului 1, valoarea preliminară a prejudiciului ar fi de ordinul zecilor de mii de lei.

„Nu din buzunarul celor care au provocat-o, ci din buzunarele tuturor cetățenilor”, a afirmat George Tuță, referindu-se la costurile care ar urma să fie suportate pentru refacerea zonelor afectate.

Evaluarea exactă a pagubelor urmează să fie stabilită de autorități.

Primarul spune că oierii veniți la protest nu sunt responsabili pentru distrugeri

George Tuță a făcut și o distincție între participanții care au venit să își susțină revendicările și persoanele care ar fi provocat distrugerile.

Edilul a precizat că agricultorii și oierii care au participat la manifestație pentru a-și apăra drepturile nu trebuie considerați responsabili pentru faptele celor care au recurs la vandalism.

„Agricultorii care au venit să-și apere drepturile nu au nicio vină. Cei care au ales să distrugă trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a transmis acesta.

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