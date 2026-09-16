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Politica· 2 min citire
Dezastru în Piața Victoriei după protest. Borduri și dale smulse, spații verzi distruse și aspersoare vandalizate de instigatorii infiltrați
Piața Victoriei după protest / Foto - Agerpres
Protestul oierilor desfășurat marți în Piața Victoriei din București s-a încheiat cu mai multe distrugeri în zona în care au avut loc incidentele violente.
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