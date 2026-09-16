Imagini cu liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine a coordonat violențele

Avem imaginile momentului cu Cristian Pamfile, liderul instigatorilor din Piața Victoriei. Cu doar o zi înainte de protestul pașnic plănuit de fermierii din întreaga țară, acesta a postat pe pagina sa de socializare un filmuleț în care îndeamnă oamenii la violență.
Ciprian Pamfile a intrat în atenția publică în octombrie 2025, cand a pătruns pe gazonul Arenei Naționale, în timpul meciului România - Austria, partidă contând pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Am și eu un clip pentru voi, să vă arăt ceva, da? De unde au venit toți frații noștri lupi, din ce colțuri ale țării, și din străinătate, bineînțeles.
Sibiu. Galați. București. Haide. Haideți alături de noi!
De la Brăila, fraților, ieșiți cu toții, vă așteptăm aici mâine. Doamne ajută. Toată lumea, să fie prezentă cu noi.
De la Slatina, fraților, veniți cu toții aici, că știți bine ce corupție e și pe acolo.
Cioban prezent la protestul fermierilor acuză: „Au fost instigatori de pe la partide infiltrați între noi”
Un cioban care spune că a venit de la 700 de kilometri distanță la protestul fermierilor din București susține că manifestația pașnică a fost compromisă de persoane infiltrate în mulțime. Tânărul afirmă că fermierii și ciobanii veniseră să își spună nemulțumirile, însă incidentele violente au deturnat protestul.
Un cioban care spune că a venit de la 700 de kilometri distanță pentru a participa la protestul fermierilor din București susține că manifestația pașnică a fost deturnată de persoane infiltrate în mulțime. Tânărul afirmă că fermierii și ciobanii veniseră în Capitală pentru a-și face auzite nemulțumirile, însă confruntările cu forțele de ordine au schimbat complet cursul protestului.
Jandarmeria Capitalei a transmis, în timpul manifestației, că a extras din mulțime mai multe persoane care aveau un comportament agresiv și îi instigau pe ceilalți participanți la acte de violență. Instituția a precizat că majoritatea celor prezenți protestau pașnic.
Ciobanul acuză infiltrarea unor instigatori în mulțime
Bărbatul susține că printre participanți ar fi fost persoane venite din zona unor partide politice, care ar fi provocat tensiuni și ar fi contribuit la confruntările cu jandarmii. Afirmația îi aparține acestuia.
„Au fost foarte mulți instigatori de pe la nu știu ce partide, care s-au infiltrat între noi și au instigat la ură și au făcut ca jandarmii să sară la noi, să ne dea cu spray-uri lacrimogene. Și nu înțeleg chestia asta, de ce au venit ei acolo, pentru că ăsta a fost protestul fermierilor și protestul ciobanilor, nu protestul partidelor.”
El spune că oamenii veniseră să protesteze pașnic, însă situația a degenerat în momentul în care o parte dintre cei aflați în mulțime au început să provoace scandal.
„Am venit să protestăm frumos și pașnic”
Ciobanul afirmă că protestul fermierilor din București trebuia să rămână o manifestație în care agricultorii și crescătorii de animale să își poată prezenta nemulțumirile.
„Când am fost să ieșim să ne cerem dreptul, să protestăm frumos, cum am spus, instigatorii care s-au infiltrat între noi s-au luat la scandal, iar ceilalți, majoritatea, au venit până la București să stea la umbră. Ăsta-i adevărul. O grămadă de fermieri și o grămadă de ciobani au venit și s-au pus la umbră sub copaci și au stat acolo. Nu înțeleg de ce au mai bătut drumul până la București. S-au pus frumos pe burtă, și-au adus cojoacele, și-au adus lăibărele și au stat întinși și n-au făcut nimic altceva. Au stat și au mâncat bine.”
Tânărul spune că fermierii care nu au participat la confruntări au avut, la rândul lor, de suferit după ce situația a scăpat de sub control.
„Lucrurile au degenerat foarte tare”
Potrivit acestuia, incidentele au ajuns mult dincolo de scopul pentru care oamenii se deplasaseră în Capitală.
„Ăia ce au instigat la ură, din cauza lor am avut și noi de suferit. Lucrurile au degenerat foarte tare, s-a ajuns la bătaie, s-a ajuns la chestii la care nu trebuia să se ajungă. Pentru că am venit să protestăm frumos și pașnic, nu să ne batem și să ne omorâm.”
Ciobanul spune că a parcurs aproximativ 700 de kilometri pentru a ajunge la protestul fermierilor din București, deși era bolnav, tocmai pentru că își dorea ca nemulțumirile crescătorilor de animale să fie auzite.
„Am venit până aici, nu-mi pare rău, 700 de kilometri... am fost și mort de răcit, mort de beteag... Nu trebuia să se ajungă aici, dar asta este, când ai infiltrați prin... prin turma ta.”