Imagini cu liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine a coordonat violențele

Publicat 16 sept. 2026, 15:07 Actualizat 16 sept. 2026, 15:16 Sursă Realitatea PLUS

Avem imaginile momentului cu Cristian Pamfile, liderul instigatorilor din Piața Victoriei. Cu doar o zi înainte de protestul pașnic plănuit de fermierii din întreaga țară, acesta a postat pe pagina sa de socializare un filmuleț în care îndeamnă oamenii la violență.

Distribuie articolul