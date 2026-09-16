Realitatea.NET
Social· 1 min citire

3.640 de locuri la concursul de admitere în școlile postliceale pentru formarea viitorilor polițiști, jandarmi și pompieri

Dosarele de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie sursă foto: Facebook/MAI

Dosarele de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie sursă foto: Facebook/MAI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 14:27
Actualizat16 sept. 2026, 14:28

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs 3.640 de locuri în școlile postliceale destinate pregătirii agenților de poliție și poliție de frontieră, precum și a subofițerilor jandarmi și pompieri. Înscrierile se pot face până pe 4 octombrie 2026.

Dosarele de recrutare trebuie depuse până la 21 octombrie. Primele probe sunt cele sportive, care vor avea loc în perioada 28 octombrie–4 noiembrie. Evaluarea cunoștințelor este programată pentru data pe 7 noiembrie.

"Dacă vrei să devii agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer la jandarmi sau de pompieri, acum este șansa ta. Ce ai tu de făcut? Trimite până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Pentru cei care vor opta pentru școlile Poliției de Frontieră sau ale jandarmeriei, înscrierea se realizează exclusiv prin hub-ul de servicii al MAI pentru care trebuie să ai un cont activ.  Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie, 4 noiembrie, se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2027", este anunțul postat de Ministerul Afacerilor Interne pe pagina de Facebook a instituției.

Cei interesați de posturile scoase la concurs pot obține detalii suplimentare pe site-ul ministerului, secțiunea Carieră Instituții de Învățământ Formare Profesională.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

politistconcursministerul afacerilor interne

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe