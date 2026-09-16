3.640 de locuri la concursul de admitere în școlile postliceale pentru formarea viitorilor polițiști, jandarmi și pompieri

Publicat 16 sept. 2026, 14:27 Actualizat 16 sept. 2026, 14:28

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs 3.640 de locuri în școlile postliceale destinate pregătirii agenților de poliție și poliție de frontieră, precum și a subofițerilor jandarmi și pompieri. Înscrierile se pot face până pe 4 octombrie 2026.

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