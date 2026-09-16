Talonul de pensie va conține un cod de bare sau cod QR. La ce îl vor putea folosi pensionarii

Taloanele de pensie vor putea avea, începând cu 1 ianuarie 2027, un cod QR sau un cod de bare care va permite verificarea electronică a dreptului la facilitățile de transport.
Propunerea legislativă care introduce această modificare a fost adoptată miercuri de plenul Senatului cu 103 voturi „pentru” și două abțineri.
Proiectul nu este însă încă lege în forma definitivă. Inițiativa legislativă urmează să fie dezbătută și votată de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.
Cum se va schimba talonul de pensie din 2027
Una dintre principalele modificări prevăzute de proiect este legată de documentul pe care pensionarii îl folosesc pentru a beneficia de reducerile la transport. De la 1 ianuarie 2027, acordarea acestor facilități ar urma să se facă exclusiv pe baza talonului de pensie, în calitate de document care dovedește statutul de pensionar.
Talonul va conține „un element de identificare automată, respectiv cod QR - Quick Response, sau cod de bare, care permite verificarea electronică a dreptului la facilități”.
Potrivit proiectului, documentul va deveni „mijlocul de dovadă a dreptului la facilitățile de transport”.
În prezent, inițiatorii susțin că există probleme legate de verificarea persoanei care solicită reducerea, dar și de validarea drepturilor și de procesul de decontare. Propunerea urmărește ca aceste verificări să poată fi realizate mai rapid și automat.
Ce reduceri primesc pensionarii la călătoriile interne
Pensionarii din sistemul public, dar și cei din sistemul militar, beneficiază anual de o reducere de 50% a tarifelor pentru șase călătorii efectuate la alegere în interiorul țării.
Facilitatea poate fi utilizată pentru călătorii cu trenul, la clasa a II-a, cu mijloace de transport auto sau navale.
Introducerea codului QR ori a codului de bare pe talonul de pensie ar urma să elimine necesitatea prezentării altor documente pentru dovedirea dreptului la reducerea tarifului de transport.
Astfel, documentul de pensie ar urma să permită verificarea electronică a dreptului la facilitate, fără ca pensionarul să fie nevoit să prezinte documente suplimentare în acest scop.
Coduri QR și pe documentele veteranilor de război
Modificările propuse nu îi vizează doar pe pensionari. Proiectul include și facilitățile de transport acordate veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război.
Pentru marii mutilați, invalizi, veterani și văduve de război, gratuitatea la transport ar urma să fie acordată exclusiv în baza legitimației de veteran de război sau, după caz, a altor documente justificative emise potrivit legii.
Aceste documente vor trebui să fie „prevăzute cu elemente de securizare și/sau cod QR”.
Inițiatorii susțin că modificarea ar permite categoriilor vulnerabile vizate de proiect, respectiv pensionari, veterani de război, invalizi și văduve de război, să aibă un acces mai facil și mai demn la drepturile recunoscute prin lege.
Câte călătorii gratuite au veteranii și invalizii
Proiectul păstrează facilitățile de transport prevăzute pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii, pentru invalizii de război și pentru marii mutilați.
Aceștia vor beneficia de 12 călătorii gratuite dus-întors sau de 24 de călătorii simple într-un an calendaristic. Călătoriile pot fi efectuate la clasa I pe calea ferată, cu trenuri de orice rang.
În cazul văduvelor de război, dreptul prevăzut de propunerea legislativă este de șase călătorii interne gratuite dus-întors sau de 12 călătorii simple pe calea ferată, într-un an calendaristic. Aceste călătorii se efectuează la clasa a II-a, cu trenuri de orice rang.
Facilități suplimentare pentru veteranii și văduvele din mediul rural
Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural beneficiază, conform proiectului, de o facilitate distinctă.
Aceștia au dreptul, într-un an calendaristic, la 12 călătorii interne gratuite dus-întors. Călătoriile pot fi efectuate, la alegere, cu mijloace de transport auto, pe calea ferată sau pe căile fluviale.
Legitimația poate fi folosită și de soț sau soție
O altă prevedere a proiectului se referă la modul în care pot fi utilizate legitimațiile de transport.
Propunerea legislativă prevede că „legitimatiile de transport pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe baza de procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei”.
Prin urmare, în condițiile prevăzute de proiect, titularul legitimației nu va trebui să fie prezent la efectuarea călătoriei atunci când documentul este utilizat de soț sau soție ori de o altă persoană mandatată să îi reprezinte interesele pe baza unei procuri autentificate.
Propunerea legislativă adoptată de Senat urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va avea votul final asupra proiectului.