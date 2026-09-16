Legea care condamnă cu închisoare căsătoriile și conviețuirile forțate a trecut de Parlament și ajunge la promulgare

Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi incriminate penal, iar faptul că una dintre persoane este minoră reprezintă circumstanța agravantă și duce la majorarea pedepsei. Proiectul de lege a trecut miercuri, 16 septembrie, de Camera Deputaților, for decizional și ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.
Proiectul, co-inițiat de deputatul USR Diana Buzoianu, definește căsătoria sau conviețuirea forțată drept "determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți". Dacă într-o astfel de relație se află minori sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta este pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
Circumstanțe agravante care duc la majorarea pedepsei:
victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
transportarea sau însoțirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani într-un alt stat decât cel în care locuiește, determinarea victimei să călătorească pe teritoriul unui asemenea stat ori împiedicarea să se întoarcă în statul în care locuia, cu scopul de a o forța să încheie o căsătorie sau să conviețuiască într-o relație asemănătoare.
Textul proiectului de lege prevede și popularizarea prevederilor, în mass‑media audiovizuală. Astfel, timp de patru luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV și de radio să difuzeze mesaje de avertizare în intervalul orar 18.00–22.00.
Pentru ca măsurile să intre în vigoare, mai este nevoie doar ca legea să fie promulgată de președintele României.
Statisticile privind relațiie forțate de conviețuire lipsesc in România
Instituțile de profil din România nu au date exacte privind amploarea fenomenului căsătoriilor și/sau conviețuiri forțate. La nivelul societății românești, subiectul este încărcat de prejudecăți, fiind asociat de cele mai multe ori cu etnia, religia, tradițiile sau cultura, ceea ce împiedică de prea multă vreme orice tip de inițiativă care să asigure protecția victimelor acestui tip de violență de gen, notează Ghid de intervenție pentru cazuri de căsătorii între copii / căsătorii forțate, elaborat în 2019 de către Coaliția pentru Egalitate de Gen (studiul integral AICI).
În anul 2018, UNICEF estima faptul că 1 din 5 fete în lume este căsătorită, ceea ce înseamnă o proporție de 21%. De la adoptarea Convenției de la Istanbul mai multe state europene au adoptat un model normativ prin schimbarea Codului Penal, creșterea vârstei pentru căsătorie și consimțământ pentru act sexual.