Legea care condamnă cu închisoare căsătoriile și conviețuirile forțate a trecut de Parlament și ajunge la promulgare

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 sept. 2026, 14:54

Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi incriminate penal, iar faptul că una dintre persoane este minoră reprezintă circumstanța agravantă și duce la majorarea pedepsei. Proiectul de lege a trecut miercuri, 16 septembrie, de Camera Deputaților, for decizional și ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

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