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Funcțiile Waze pe care puțini șoferi le cunosc: îți arată traficul și coordonatele GPS

Waze/ Profimedia

Waze/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 13:56
Actualizat16 sept. 2026, 14:04

Waze este una dintre cele mai folosite aplicații de navigație de către șoferii români, însă aplicația are și o serie de funcții mai puțin cunoscute. Unele dintre acestea îi pot ajuta pe șoferi să ajungă mai ușor la rude și prieteni, să verifice traficul sau chair să afle coordonatele GPS.

Potrivit informațiilor publicate de site-ul BGR, anumite opțiuni ale aplicației nu sunt foarte promovate, deși pot fi utile în situații concrete.

Cum poți ajunge mai ușor la rude și prieteni cu Waze

Una dintre funcțiile mai puțin cunoscute este „Drive to friends and family” („Conduce către prieteni și familie”). Aceasta permite utilizatorilor să salveze adresele persoanelor apropiate în aplicație.

Astfel, atunci când vrei să ajungi la o rudă sau la un prieten, nu mai este necesar să introduci manual întreaga adresă. Dacă aceasta a fost salvată în Waze, este suficient să introduci numele persoanei, iar aplicația va selecta automat adresa asociată.

Codurile ascunse din Waze

Waze permite și introducerea unor coduri în bara de căutare, prin care pot fi accesate anumite funcții mai puțin cunoscute. De exemplu, codul „##@coord” afișează coordonatele GPS actuale ale utilizatorului.

Un alt cod este „##@resetapp”, care poate fi folosit pentru resetarea aplicației la setările inițiale, fără ca Waze să fie dezinstalat.

Pentru șoferii interesați de situația traficului există și codul „##@traffic”. Acesta afișează în aplicație linii care indică blocajele de trafic raportate pe traseul selectat.

Aceste funcții sunt mai puțin cunoscute decât opțiunile obișnuite de navigație ale aplicației, însă pot fi utile în anumite situații. Cunoașterea lor le permite șoferilor să folosească Waze dincolo de funcția de bază de orientare și stabilire a traseului.

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