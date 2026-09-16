Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Funcțiile Waze pe care puțini șoferi le cunosc: îți arată traficul și coordonatele GPS
Waze/ Profimedia
Publicat16 sept. 2026, 13:56
Actualizat16 sept. 2026, 14:04
Waze este una dintre cele mai folosite aplicații de navigație de către șoferii români, însă aplicația are și o serie de funcții mai puțin cunoscute. Unele dintre acestea îi pot ajuta pe șoferi să ajungă mai ușor la rude și prieteni, să verifice traficul sau chair să afle coordonatele GPS.
Citește și
- 14:54Legea care condamnă cu închisoare căsătoriile și conviețuirile forțate a trecut de Parlament și ajunge la promulgare
- 14:29Inteligența artificială intră în Codul Penal. Parlamentul a aprobat noile reguli pentru materialele care vizează minorii
- 14:273.640 de locuri la concursul de admitere în școlile postliceale pentru formarea viitorilor polițiști, jandarmi și pompieri
- 14:07Talonul de pensie va conține un cod de bare sau cod QR. La ce îl vor putea folosi pensionarii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News