Funcțiile Waze pe care puțini șoferi le cunosc: îți arată traficul și coordonatele GPS

Publicat 16 sept. 2026, 13:56 Actualizat 16 sept. 2026, 14:04

Waze este una dintre cele mai folosite aplicații de navigație de către șoferii români, însă aplicația are și o serie de funcții mai puțin cunoscute. Unele dintre acestea îi pot ajuta pe șoferi să ajungă mai ușor la rude și prieteni, să verifice traficul sau chair să afle coordonatele GPS.

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