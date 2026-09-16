Ursula von der Leyen propune reguli mai stricte pentru copii pe rețelele sociale: fără conturi personale sub 15 ani

Ursula von der Leyen anunță un viitor „Kids’ Act” la nivelul UE, cu protecție diferențiată pentru minori, restricții privind rețelele sociale și obligații mai dure pentru platforme.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, intenția Uniunii Europene de a introduce reguli mai stricte pentru protejarea copiilor în mediul online. În discursul său despre Starea Uniunii Europene, șefa Executivului comunitar a vorbit despre impactul rețelelor sociale asupra minorilor și despre necesitatea unor limite clare privind accesul acestora la platforme digitale.
Von der Leyen a atras atenția că adolescenții europeni ajung să petreacă zilnic între patru și șase ore în fața ecranelor, într-un ecosistem digital construit pentru a menține utilizatorii cât mai mult timp conectați.
„Vedem cum copiii sunt absorbiți de aceste mecanisme: le sunt acaparate atenția, capacitatea de concentrare și, în cele din urmă, mintea. Copilăria ajunge să fie afectată”, a transmis președinta Comisiei Europene.
Cazul unei adolescente din Belgia, invocat în discurs
Lidera Comisiei Europene a amintit și cazul unei fete de 14 ani din Belgia care și-a luat viața în luna august, după ce ar fi fost victima hărțuirii online. Ursula von der Leyen a folosit acest exemplu pentru a sublinia riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții pe platformele sociale.
Mesajul său vine în contextul în care mai multe state europene discută despre verificarea vârstei utilizatorilor, limitarea accesului minorilor la anumite servicii digitale și responsabilitatea companiilor de tehnologie în prevenirea conținutului nociv.
„Kids’ Act”, proiectul UE pentru protecția minorilor
Comisia Europeană pregătește promovarea unui „Kids’ Act”, proiect legislativ care ar urma să introducă o abordare graduală, adaptată vârstei copiilor. Potrivit Ursulei von der Leyen, regulile nu ar trebui să fie identice pentru toți minorii, ci să ofere niveluri de protecție diferite în funcție de etapa de dezvoltare.
Printre măsurile prezentate de președinta Comisiei Europene se numără:
Interzicerea accesului la rețele sociale pentru copiii sub 13 ani.
Interzicerea conturilor personale pentru minorii sub 15 ani.
Posibilitatea unor conturi limitate, gestionate sau monitorizate de părinți ori tutori, pentru categoria de vârstă 13-15 ani.
Restricționarea funcțiilor disponibile pentru conturile minorilor și limitarea timpului de utilizare la o oră pe zi.
Obligarea platformelor să adopte standarde de „design sigur” pentru utilizatorii cu vârste între 15 și 18 ani.
În acest model, copiii între 13 și 15 ani ar putea avea acces doar la variante restrânse ale platformelor, cu funcții limitate și control parental. Pentru adolescenții de peste 15 ani, accentul ar urma să cadă pe obligațiile companiilor digitale de a construi servicii mai sigure.
Platformele, obligate să demonstreze că sunt sigure
Ursula von der Leyen a spus că Uniunea Europeană nu ar trebui să accepte funcții digitale care încurajează dependența sau care împing copiii spre conținut din ce în ce mai extrem.
Potrivit acesteia, Comisia Europeană vrea să schimbe raportul de responsabilitate dintre utilizatori și marile companii din tehnologie. Astfel, platformele ar urma să fie cele care trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru minori.
„Nu discutăm doar despre dacă minorii pot intra pe rețelele sociale, ci despre când și în ce condiții aceste rețele pot avea acces la copii”, a subliniat von der Leyen, insistând că Europa trebuie să stabilească propriile reguli pentru companiile din sectorul tech.
Australia a deschis dezbaterea privind limitele de vârstă
Tema restricționării rețelelor sociale pentru copii a devenit tot mai prezentă în agenda internațională. Australia a adoptat anul trecut o interdicție privind accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale, devenind prima țară care a luat o astfel de decizie la nivel național.
Măsura australiană a alimentat discuțiile din alte state despre vârsta minimă pentru utilizarea platformelor online, verificarea identității și protecția copiilor împotriva hărțuirii, conținutului violent sau mecanismelor care pot crea dependență.
Propunere pentru un Consiliu european de securitate
În același discurs despre Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a propus înființarea unui Consiliu european de securitate. Noua structură ar putea include, pe lângă statele membre ale Uniunii Europene, și Canada, Norvegia și Regatul Unit.
Ideea este legată de consolidarea reacției europene la amenințările hibride, inclusiv acte de sabotaj, atacuri asupra infrastructurii și alte acțiuni care pot destabiliza securitatea statelor europene.
Von der Leyen a susținut că Europa are nevoie de un cadru propriu de coordonare pentru a identifica, preveni și contracara astfel de riscuri.