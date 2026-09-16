Ce au în comun Netflix, Spotify și un casino online? Problema prea multor opțiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 13:24

Netflix are filme și seriale, Spotify are muzică și podcasturi, iar un casino online poate reuni numeroase jocuri cu reguli și mecanici diferite. Produsele nu sunt comparabile ca scop sau profil de risc, însă la nivel de interfață digitală apare aceeași provocare practică: atunci când catalogul devine foarte mare, cum îl organizezi astfel încât utilizatorul să poată găsi ceea ce caută fără să parcurgă sute de opțiuni una câte una?

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