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Social· 1 min citire
Bărbat din Craiova, reținut după ce și-a agresat soția, i-a tăiat părul și a rănit-o pe față
Reținere/ Profimedia
Un bărbat de 32 de ani din Craiova a fost reținut după ce și-a agresat soția, i-a tăiat părul și i-a fi provocat răni la nivelul feței. Femeia a ajuns la spital, polițiștii fiind sesizați chair de reprezentanții unității medicale.
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