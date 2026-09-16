Bărbat din Craiova, reținut după ce și-a agresat soția, i-a tăiat părul și a rănit-o pe față

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 12:53

Un bărbat de 32 de ani din Craiova a fost reținut după ce și-a agresat soția, i-a tăiat părul și i-a fi provocat răni la nivelul feței. Femeia a ajuns la spital, polițiștii fiind sesizați chair de reprezentanții unității medicale.

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