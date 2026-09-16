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Bărbat din Craiova, reținut după ce și-a agresat soția, i-a tăiat părul și a rănit-o pe față

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 12:53

Un bărbat de 32 de ani din Craiova a fost reținut după ce și-a agresat soția, i-a tăiat părul și i-a fi provocat răni la nivelul feței. Femeia a ajuns la spital, polițiștii fiind sesizați chair de reprezentanții unității medicale.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, miercuri, că poliţiştii au fost sesizaţi de reprezentanţii unui spital din Craiova că la unitatea medicală s-a prezentat o femeie de 31 de ani, care avea răni pe faţă.

"Din cercetările efectuate de poliţişti, s-a stabilit că femeia, în aceeaşi dimineaţă, ar fi fost agresată fizic de către soţul său, care i-ar fi tăiat părul şi i-ar fi produs leziuni la nivelul feţei", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Polițiștii l-au identificat pe bărbat la scurt timp și l-au dus la sediul Poliției pentru audieri. Ulterior, pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile, iar bărbatul a fost monitorizat electronic.

El a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie și vătămare corporală. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va decide asupra propunerii de luare a unei măsuri preventive.


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