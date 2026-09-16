Accident feroviar în Iași: o femeie, transportată la spital după un incident în zona Gării Nicolina

Publicat 16 sept. 2026, 11:03 Actualizat 16 sept. 2026, 11:30

Un accident feroviar a avut loc miercuri dimineață în zona Gării Nicolina din municipiul Iași. O femeie a fost rănită și transportată la spital. În accident a fost implicat trenul Regio R 11453, care circulă pe ruta Vaslui–Iași

Distribuie articolul