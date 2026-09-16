Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Accident feroviar în Iași: o femeie, transportată la spital după un incident în zona Gării Nicolina

Tren/ Profimedia

Tren/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat16 sept. 2026, 11:03
Actualizat16 sept. 2026, 11:30

Un accident feroviar a avut loc miercuri dimineață în zona Gării Nicolina din municipiul Iași. O femeie a fost rănită și transportată la spital. În accident a fost implicat trenul Regio R 11453, care circulă pe ruta Vaslui–Iași

Pompierii militari au fost solicitați să intervină după ce, printr-un apel la 112, a fost semnalat un accident feroviar produs în zona Gării Nicolina din Iași, în care este implicată o femeie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, intervenția a fost solicitată prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași.

„La locul evenimentului se deplasează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, dotată cu modul de descarcerare şi acordare a primului ajutor, din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, cu echipajele aferente, precum şi un echipaj medical, cu medic, al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi”, precizează sursa citată.

Pompierii și echipajul medical ajunși la fața locului au intervenit pentru a-i acorda femeii primul ajutor femeii accidentate, ulterior aceasta fiind transportată la spital. Din primele informații, în accident a fost implicat trenul Regio R 11453, care circulă pe ruta Vaslui–Iași. Pentru moment, nu sunt cunoscute circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident iasiaccidentat de trentrengara nicolina112

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe