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Social· 1 min citire
Accident feroviar în Iași: o femeie, transportată la spital după un incident în zona Gării Nicolina
Tren/ Profimedia
Publicat16 sept. 2026, 11:03
Actualizat16 sept. 2026, 11:30
Un accident feroviar a avut loc miercuri dimineață în zona Gării Nicolina din municipiul Iași. O femeie a fost rănită și transportată la spital. În accident a fost implicat trenul Regio R 11453, care circulă pe ruta Vaslui–Iași
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