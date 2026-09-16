Bursa socială pentru studenți, menținută la 925 de lei. ANOSR cere creșterea la 1.050 de lei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 09:38

ANOSR contestă menținerea bursei sociale la 925 de lei și solicită stabilirea acesteia la cel puțin 1.050 de lei. Studenții spun că suma actuală acoperă doar circa 60% din cheltuielile lunare estimate.

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