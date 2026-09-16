Bursa socială pentru studenți, menținută la 925 de lei. ANOSR cere creșterea la 1.050 de lei

ANOSR contestă menținerea bursei sociale la 925 de lei și solicită stabilirea acesteia la cel puțin 1.050 de lei. Studenții spun că suma actuală acoperă doar circa 60% din cheltuielile lunare estimate.
Reprezentanții studenților critică intenția Ministerului Educației și Cercetării de a păstra bursa socială la 925 de lei pe lună. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) susține că valoarea propusă nu acoperă nici pe departe costurile reale pe care le are un student pentru cazare, hrană și alte cheltuieli de bază.
Poziția organizației vine după ce proiectul de ordin privind bursele studenților a fost discutat în Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Educației. Studenții cer ca autoritățile să ia în calcul propunerea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), care a recomandat la începutul lunii septembrie majorarea bursei sociale la 1.050 de lei.
Bursa de 925 de lei acoperă doar o parte din cheltuielile reale
Potrivit calculelor realizate de ANOSR în analiza „Coșul minim al studentului, în plină austeritate”, un student are nevoie lunar de minimum 1.525 de lei numai pentru chirie sau cazare și alimentație.
La această sumă se adaugă cheltuielile pentru transportul în oraș, materiale necesare studiului, produse de igienă personală și îmbrăcăminte. În total, costul lunar estimat pentru un trai minim decent în perioada facultății ajunge la 2.027 de lei.
În aceste condiții, reprezentanții studenților arată că bursa socială de 925 de lei ar acoperi doar 60,65% din necesarul minim calculat de organizație.
„Cuantumul de 925 lei propus prin proiectul de Ordin acoperă doar 60,65% din costul real calculat de ANOSR”, se arată în poziția transmisă de federație.
ANOSR susține că nivelul cheltuielilor trebuie evaluat prin raportare la situația reală a studenților din întreaga țară, nu doar la cele mai mici tarife existente în anumite cămine universitare.
Cât costă cazarea și hrana unui student
Pentru componenta de cazare, organizația studențească a calculat o medie ponderată la nivel național, în loc să folosească exclusiv cel mai redus tarif practicat în căminele de stat. Estimarea rezultată indică o cheltuială medie de 454 de lei pe lună pentru un loc de cazare în cămin.
Hrana reprezintă însă cea mai mare parte a bugetului minim. Pentru asigurarea meselor zilnice la un nivel nutrițional considerat adecvat, un student ar avea nevoie de aproximativ 1.071 de lei lunar, potrivit calculelor prezentate de ANOSR.
Astfel, numai cazarea și alimentația depășesc cu 600 de lei cuantumul bursei sociale pe care Ministerul Educației ar intenționa să îl mențină.
Studenții consideră că pragul de 1.050 de lei avansat de CNFIS ar fi o variantă mai apropiată de necesitățile actuale, chiar dacă nici această sumă nu ar acoperi integral cheltuielile lunare.
„Subliniem faptul că nici acest cuantum nu reflectă în mod adecat nivelul real al cheltuielilor suportate de studenți, însă ANOSR îl consideră o soluție de compromis”, au transmis reprezentanții organizației.
Burse la nivelul salariului minim pentru viitorii profesori
ANOSR solicită, în același timp, deblocarea burselor pentru studenții înscriși la programele de licență didactică cu dublă specializare și la masteratele didactice.
Legea învățământului superior nr. 199/2023 prevede că aceste burse ar trebui să fie stabilite la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Totuși, aplicarea prevederii a fost suspendată în 2026 printr-o ordonanță de urgență, iar cuantumurile au rămas la nivelul celor din decembrie 2025.
Organizația studențească cere Guvernului ca, de la 1 ianuarie 2027, să renunțe la înghețarea acestor burse și să aplice formula prevăzută de lege. Miza este importantă mai ales în contextul deficitului de cadre didactice și al nevoii de a face mai atractivă cariera la catedră pentru absolvenții de liceu și studenți.