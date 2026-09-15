Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România condamnă violențele asupra jurnaliștilor Realitatea Plus în Piața Victoriei

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) protestează ferm față de actele de violență îndreptate împotriva jurnaliștilor aflați la datorie în Piața Victoriei, evenimente care au pus în pericol siguranța reprezentanților presei și au culminat cu agresarea fizică a echipei de la Realitatea Plus.
UZPR reamintește că dreptul la protest este fundamental într-o societate democratică, însă exercitarea acestuia nu poate justifica, sub nicio formă, intimidarea, împiedicarea sau agresarea jurnaliștilor. Reprezentanții presei aflați în teren nu sunt parte a confruntărilor și nu pot fi transformați în ținte. Ei îndeplinesc o misiune de interes public, iar orice atac asupra lor lovește direct atât în libertatea presei, cât și în dreptul cetățenilor de a fi informați.
UZPR atrage atenția că asemenea incidente nu pot fi privite izolat. În ultima perioadă, atacurile verbale, amenințările și manifestările de ostilitate la adresa reprezentanților mass-media s-au intensificat, alimentate uneori inclusiv de discursuri publice iresponsabile. Tolerarea sau relativizarea unor asemenea gesturi riscă să transforme violența împotriva presei într-un fapt obișnuit, incompatibil cu valorile unei societăți democratice.
Ca susținătoare a libertății de exprimare, UZPR este, în același timp, un apărător ferm al libertății presei și al dreptului fiecărui jurnalist de a-și exercita profesia în deplină siguranță, indiferent de instituția media pe care o reprezintă sau de orientarea editorială a acesteia.
UZPR ia act de faptul că Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu și solicită identificarea rapidă a persoanelor responsabile, clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs agresiunile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Siguranța jurnaliștilor trebuie tratată ca o prioritate în gestionarea oricărei manifestații publice.
UZPR își exprimă deplina solidaritate cu jurnalista și operatorul agresați, precum și cu toți colegii din presă a căror siguranță a fost pusă în pericol în timpul evenimentelor de astăzi.
O societate democratică nu poate funcționa fără o presă liberă și puternică și fără jurnaliști care să poată relata faptele fără teama că vor fi amenințați, loviți sau împiedicați să își facă meseria.