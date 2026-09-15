Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România condamnă violențele asupra jurnaliștilor Realitatea Plus în Piața Victoriei

Publicat 15 sept. 2026, 21:37 Actualizat 15 sept. 2026, 21:38

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) protestează ferm față de actele de violență îndreptate împotriva jurnaliștilor aflați la datorie în Piața Victoriei, evenimente care au pus în pericol siguranța reprezentanților presei și au culminat cu agresarea fizică a echipei de la Realitatea Plus.

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