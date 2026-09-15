Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Schimbare propusă în Codul Rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 21:51

Șoferii care ocupă cu mașinile obișnuite locurile de parcare rezervate exclusiv încărcării autoturismelor electrice ar putea fi sancționați cu amenzi de peste 1.000 de lei. Măsura este prevăzută într-un proiect aflat în dezbatere publică și urmărește să descurajeze blocarea stațiilor de încărcare.

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