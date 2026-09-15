Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Schimbare propusă în Codul Rutier

Șoferii care ocupă cu mașinile obișnuite locurile de parcare rezervate exclusiv încărcării autoturismelor electrice ar putea fi sancționați cu amenzi de peste 1.000 de lei. Măsura este prevăzută într-un proiect aflat în dezbatere publică și urmărește să descurajeze blocarea stațiilor de încărcare.
Parcările destinate mașinilor electrice au devenit tot mai numeroase în marile orașe, însă folosirea lor continuă să genereze probleme. Deși sunt marcate și semnalizate corespunzător, aceste locuri sunt ocupate uneori de autoturisme care nu sunt electrice.
O astfel de situație îi împiedică pe proprietarii vehiculelor electrice să folosească stațiile de încărcare și poate afecta eficiența infrastructurii dedicate mobilității electrice.
Amendă de peste 1.000 de lei pentru ocuparea locurilor destinate mașinilor electrice
Proiectul legislativ aflat în dezbatere publică propune introducerea unei sancțiuni distincte pentru șoferii care ocupă locurile rezervate încărcării vehiculelor electrice fără a utiliza un astfel de autoturism.
Amenda ar urma să depășească 1.000 de lei, potrivit informațiilor din proiect. Scopul noii prevederi este de a descuraja șoferii să lase mașinile pe aceste spații și de a asigura accesul celor care au nevoie efectiv de infrastructura de încărcare.
Este important de precizat că, în forma prezentată, măsura reprezintă o propunere aflată în dezbatere publică, nu o sancțiune nouă care să se aplice deja în această formă.
O problemă întâlnită tot mai des în marile orașe
Ocuparea abuzivă a locurilor rezervate mașinilor electrice a devenit o situație întâlnită în mai multe zone urbane.
Locurile sunt, în general, marcate prin indicatoare și marcaje specifice, însă existența semnalizării nu îi împiedică întotdeauna pe ceilalți conducători auto să le folosească.
Datele prezentate din Timișoara arată amploarea fenomenului. Poliția Locală a aplicat în acest an 248 de amenzi pentru astfel de abateri, valoarea totală a sancțiunilor depășind 107.000 de lei.
Cifrele indică faptul că autoritățile locale au început să verifice mai atent modul în care sunt utilizate locurile destinate încărcării vehiculelor electrice.
De ce se dorește o reglementare mai clară
Inițiatorii măsurii susțin că dezvoltarea mobilității electrice presupune nu doar instalarea stațiilor de încărcare, ci și protejarea accesului la acestea.
Atunci când un loc destinat încărcării este ocupat de un autoturism care nu poate utiliza stația, investiția în infrastructură nu mai poate fi folosită în scopul pentru care a fost realizată.
O sancțiune clară ar putea avea rolul de a reduce aceste situații și de a-i determina pe șoferi să fie mai atenți la semnalizarea din parcări.
Ce documente trebuie să aibă șoferii
Pe lângă eventualele modificări privind locurile de încărcare, celelalte obligații prevăzute de legislația rutieră rămân aplicabile.
În timpul unui control, conducătorilor auto li se poate solicita prezentarea documentelor necesare, printre care permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și documentele privind asigurarea obligatorie.
Potrivit informațiilor din materialul prezentat, fotografiile sau copiile acestor documente nu înlocuiesc documentele solicitate în forma prevăzută de legislație.
Șoferii, împărțiți în privința noii amenzi
Propunerea a generat reacții diferite în rândul conducătorilor auto. Unii consideră că o amendă de peste 1.000 de lei este prea mare pentru o astfel de abatere, în timp ce alții susțin că o sancțiune consistentă este necesară pentru ca locurile de încărcare să nu fie blocate.
Indiferent de opinia privind cuantumul amenzii, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție indicatoarele și marcajele înainte de a parca.
În cazul în care proiectul va fi adoptat în forma propusă, ocuparea necorespunzătoare a unui loc destinat exclusiv încărcării vehiculelor electrice ar putea atrage o sancțiune semnificativă.