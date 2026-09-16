Firma de catering din Bacău, amendată și cu activitatea suspendată după ce zeci de copii s-au îmbolnăvit

Publicat 16 sept. 2026, 09:44 Actualizat 16 sept. 2026, 09:49

Firma de catering care a furnizat mâncarea copiilor de la Școala Gimnazială Căiuți, județul Bacău, a fost suspendată de inspectorii ANSVSA, după ce 48 de elevi au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Unitatea a fost, de asemenea, amendată cu 65.000 de lei.

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