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Firma de catering din Bacău, amendată și cu activitatea suspendată după ce zeci de copii s-au îmbolnăvit

Copil cu dureri de burtă/ Profimedia

Copil cu dureri de burtă/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 09:44
Actualizat16 sept. 2026, 09:49

Firma de catering care a furnizat mâncarea copiilor de la Școala Gimnazială Căiuți, județul Bacău, a fost suspendată de inspectorii ANSVSA, după ce 48 de elevi au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Unitatea a fost, de asemenea, amendată cu 65.000 de lei.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au dispus suspendarea activității firmei de catering care a furnizat mâncarea copiilor de la Școala Gimnazială Căiuți, din județul Bacău, în urma unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară colectivă.

44 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani au acuzat stări de rău după încheierea cursurilor, şcoala gimnazială din localitate făcând parte din Programul naţional „Masa sănătoasă”. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației, având în vedere numărul mare de pacienți.

Direcția de Sănătate Publică Bacău a prelevat probe pentru a stabili sursa îmbolnăvirii, ancheta epidemiologică fiind în plină desfăşurare.

Potrivit Ministerului Sănătății, un singur copil a rămas internat la Spitalul Municipal Oneşti, iar ceilalți au plecat la domiciliu.

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