Două orașe românești au ajuns în topul mondial al celor mai bune metropole

Publicat 16 sept. 2026, 10:46 Sursă oxfordeconomics.com

Bucureștiul și Iașiul sunt singurele orașe din România incluse în Indicele Global al Orașelor pentru 2026, realizat de analiștii Oxford Economics. Clasamentul analizează 1.000 dintre cele mai importante metropole ale lumii, iar Capitala României ocupă poziția 214, în timp ce Iașiul se află pe locul 486.

Distribuie articolul