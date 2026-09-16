Două orașe românești au ajuns în topul mondial al celor mai bune metropole

Bucureștiul și Iașiul sunt singurele orașe din România incluse în Indicele Global al Orașelor pentru 2026, realizat de analiștii Oxford Economics. Clasamentul analizează 1.000 dintre cele mai importante metropole ale lumii, iar Capitala României ocupă poziția 214, în timp ce Iașiul se află pe locul 486.
Bucureștiul și Iașiul sunt singurele orașe din România incluse în Indicele Global al Orașelor pentru 2026, realizat de analiștii Oxford Economics. Clasamentul analizează 1.000 dintre cele mai importante metropole ale lumii, iar Capitala României ocupă poziția 214, în timp ce Iașiul se află pe locul 486.
Ierarhia internațională este condusă de New York, Londra și Paris, urmate de alte mari centre urbane din Statele Unite, Europa și Asia. Pentru stabilirea pozițiilor, Oxford Economics a evaluat orașele prin cinci criterii principale: economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernanță.
Bucureștiul ocupă locul 214 în clasamentul mondial
Capitala României se află în prima parte a clasamentului, pe poziția 214 din cele 1.000 de metropole analizate. Rezultatele Bucureștiului diferă însă considerabil de la un indicator la altul.
Din punct de vedere economic, orașul ocupă locul 111. La capitolul capital uman, care analizează talentele și nivelul de educație al populației, Bucureștiul se află pe poziția 375.
În ceea ce privește calitatea vieții, Capitala României este clasată pe locul 234. La indicatorul referitor la mediu, Bucureștiul ocupă poziția 419, iar în privința guvernanței se află pe locul 346.
Astfel, poziția generală 214 este rezultatul combinării celor cinci dimensiuni analizate de Oxford Economics, de la performanța economică și capitalul uman până la condițiile de viață, mediu și modul în care este administrat orașul.
Iașiul este pe locul 486 în lume
Al doilea oraș românesc prezent în clasament este Iașiul, care ocupă poziția 486 în ierarhia celor 1.000 de metropole.
La economie, orașul se află pe locul 398, iar la calitatea vieții ocupă poziția 472. În ceea ce privește mediul, Iașiul este clasat pe locul 278, în timp ce la guvernanță se află pe poziția 346.
Cel mai slab rezultat al Iașiului dintre criteriile analizate este cel referitor la capitalul uman. La această categorie, orașul ocupă poziția 808.
New York conduce clasamentul mondial
În fruntea Indicelui Global al Orașelor pentru 2026 se află New York, urmat de Londra și Paris.
Top 10 este completat de Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose din California, Tokyo și Zurich.
Statele Unite și Europa ocupă o mare parte dintre pozițiile de top, însă profilul orașelor diferă în funcție de criteriul analizat. Metropolele americane se evidențiază în special prin rezultatele obținute la economie și capital uman.
În schimb, orașele europene au rezultate mai bune în special la indicatorii privind calitatea vieții, mediul și guvernanța.
Madrid și Barcelona atrag investiții, dar se confruntă cu presiunea imobiliară
Spania are mai multe orașe în clasamentul Oxford Economics, iar Madridul este cel mai bine poziționat dintre acestea. Capitala spaniolă ocupă locul 30 în lume.
Barcelona se află pe poziția 72, urmată de Valencia, pe locul 180, Palma de Mallorca, pe 200, Bilbao, pe 211, Malaga, pe 212, Zaragoza, pe 219, Sevilla, pe 229, Santa Cruz de Tenerife, pe 239, și Las Palmas, pe 248.
Potrivit Oxford Economics, Madridul are ca puncte forte o economie diversificată și capitalul uman. Barcelona se remarcă prin combinația dintre o bază economică și de talente solidă, o calitate ridicată a vieții și o puternică atractivitate internațională.
Valencia și Bilbao au rezultate deosebite în special la capitolele calitatea vieții și mediu.
În același timp, marile orașe spaniole se confruntă cu o problemă legată de creșterea populației și presiunea exercitată asupra pieței imobiliare. Cererea ridicată și oferta limitată de locuințe au contribuit la majorarea prețurilor de achiziție și a chiriilor.
Oxford Economics arată că orașe precum Madrid și Barcelona au atras oameni, investiții și companii, însă dezvoltarea ofertei de locuințe nu a ținut pasul cu nivelul cererii.
În aceste condiții, accesibilitatea locuințelor va avea o importanță tot mai mare pentru capacitatea orașelor de a atrage lucrători.
Varșovia urcă 109 poziții
Indicele Global al Orașelor evidențiază și evoluțiile înregistrate de mai multe metropole din Europa Centrală și de Est, dar și din Asia.
Varșovia este unul dintre orașele care au înregistrat o ascensiune importantă, urcând 109 locuri în clasament. Taipei a avansat 12 poziții și a intrat în top 50, ajungând în primele 50 de metropole ale lumii.
Kuala Lumpur a urcat, la rândul său, 14 locuri și a ajuns pe poziția 65.
În China, Shenzhen a intrat pentru prima dată în top 100, în timp ce Beijingul ocupă poziția 165.
În Europa Centrală și de Est, Budapesta se află pe locul 111, Sofia ocupă poziția 303, iar Kievul este clasat pe locul 304.
Kievul este analizat în acest clasament în condițiile în care Ucraina se află în continuare în război. Odesa ocupă poziția 605, iar Moscova se află pe locul 313.
Buenos Aires este liderul orașelor din America Latină
În America Latină, cea mai bine clasată dintre metropolele menționate de Oxford Economics este Buenos Aires, care ocupă poziția 138 la nivel mondial.
Lima se află pe locul 196, iar Ciudad de Mexico este pe poziția 221. San Jose din Costa Rica ocupă locul 297, în timp ce Bogota se află pe poziția 299.
Raportul Oxford Economics indică și o serie de „orașe de urmărit”, despre care estimează că ar putea urca în clasamentul global în anii următori.
Printre acestea se numără Brasilia, Lima, Medellin, Monterrey și Santiago.
Metropolele de la finalul clasamentului
La celălalt capăt al Indicelui Global al Orașelor se află mai multe metropole din China, Haiti, India și Nigeria.
Guigang ocupă poziția 996, în timp ce Port-au-Prince, capitala Haitiului, se află pe locul 997. Weinan și Sultanpur sunt clasate pe poziția 998.
Ultima poziție, 1.000, este ocupată de orașul nigerian Sokoto.
Chiar dacă mai multe orașe asiatice se află în partea inferioară a clasamentului, Oxford Economics anticipează o creștere a importanței centrelor urbane din Asia în anii următori.
Potrivit analizei, majorarea productivității și a produsului intern brut contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai în aceste orașe.
Indicele Global al Orașelor pentru 2026 urmărește astfel performanța celor mai importante 1.000 de centre urbane ale lumii prin cinci dimensiuni: puterea economică, capitalul uman, calitatea vieții, mediul și guvernanța.