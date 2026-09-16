Realitatea Plus: Surse dezvăluie planul spectaculos al instigatorilor infiltrați printre fermieri – ținta era clădirea Guvernului

Publicat 16 sept. 2026, 10:30 Sursă Realitate Plus

Realitatea Plus a obținut, pe surse, informații spectaculoase despre planul instigatorilor care s‑ar fi infiltrat printre fermierii protestatari și ar fi deturnat manifestația pașnică într‑o confruntare violentă cu forțele de ordine. Potrivit redactorului-șef Ionela Arcanu, planul era ca grupul violent să pătrundă în clădirea Guvernului.

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