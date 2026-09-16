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Justitie· 2 min citire

Realitatea Plus: Surse dezvăluie planul spectaculos al instigatorilor infiltrați printre fermieri – ținta era clădirea Guvernului

Instigatorii au atacat forțele de ordine (Profimedia)

Instigatorii au atacat forțele de ordine (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 10:30
SursăRealitate Plus

Realitatea Plus a obținut, pe surse, informații spectaculoase despre planul instigatorilor care s‑ar fi infiltrat printre fermierii protestatari și ar fi deturnat manifestația pașnică într‑o confruntare violentă cu forțele de ordine. Potrivit redactorului-șef Ionela Arcanu, planul era ca grupul violent să pătrundă în clădirea Guvernului.

Potrivit jurnalistei Ionela Arcanu, planul ar fi fost unul bine organizat: «Să creeze o diversiune într‑o parte, iar în același timp, alți instigatori să pătrundă în clădirea Guvernului.»

Asta nu s‑a întâmplat datorită megaoperațiunii care a fost pusă la cale de forțele de ordine. De altfel, din ceea ce știm noi, au fost 1.100 de jandarmi trimiși să controleze protestul și pentru a se asigura că nu se pune în aplicare planul infiltraților. Pe lângă jandarmii din Capitală au fost aduși și din alte orașe; au fost inclusiv alte forțe de ordine, au spus aceleași surse», a declarat redactorul‑șef Realitatea Plus, Ionela Arcanu.

Surse citate de Realitatea Plus susțin că aproape 50 de persoane suspecte de instigare au fost duse la audieri, iar principalul organizator al violențelor a fost deja reținut.

Din informațiile pe care le avem, acesta (Ciprian Pamfile, principalul suspect – N.R.), împreună cu alții, ar fi lansat apeluri de mobilizare, să vină oamenii în Piața Victoriei, să arate că este lipsă de stabilitate în țară. Asta intenționa: să intre în clădirea Guvernului și să provoace haos.

În paralel, se desfășoară o anchetă privind agresarea echipei Realitatea Plus, care a fost atacată în timpul protestului și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Realitatea Plus continuă să urmărească evoluția anchetei, într‑un caz care ridică semne de întrebare asupra modului în care grupuri organizate pot deturna manifestații pașnice în scopuri politice sau destabilizatoare.

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