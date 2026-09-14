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Accident grav pe centura Bârladului. Două persoane au murit după impactul dintre un autoturism și un autotren

Accident Centura Bârladului

Accident Centura Bârladului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 13:31

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 14 septembrie, pe centura municipiului Bârlad, după coliziunea dintre un autoturism și un autotren. Două persoane aflate în mașină au rămas încarcerate și au fost găsite fără viață de echipele de intervenție.

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 14 septembrie, pe centura municipiului Bârlad, după ce un autoturism și un autotren au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, două persoane aflate în autoturism au rămas captive, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție pentru descarcerare și acordarea primului ajutor.

Cum s-a produs accidentul de pe centura Bârladului

Accidentul a avut loc în jurul orei 10:30, iar la intervenție au fost trimise forțe ale Detașamentului de Pompieri Bârlad. Salvatorii au ajuns la fața locului cu două autospeciale de intervenție și descarcerare, un echipaj de prim ajutor medical și un echipaj SMURD, iar pompierii au început operațiunile pentru extragerea victimelor rămase captive în autoturism, conform Puls24.

Pompierii au intervenit pentru extragerea celor două persoane aflate în mașină, însă victimele prezentau leziuni incompatibile cu viața. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru acestea și au constatat decesul ambelor persoane, în timp ce echipele de intervenție au continuat să securizeze zona în care s-a produs accidentul.

Ce măsuri au luat pompierii la locul accidentului

Echipajele de intervenție au asigurat și măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru înlăturarea eventualelor pericole apărute în urma coliziunii. Deocamdată, împrejurările exacte în care s-a produs tragedia nu sunt cunoscute, iar cauzele și circumstanțele accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

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