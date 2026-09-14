Accident grav pe centura Bârladului. Două persoane au murit după impactul dintre un autoturism și un autotren

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 13:31

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 14 septembrie, pe centura municipiului Bârlad, după coliziunea dintre un autoturism și un autotren. Două persoane aflate în mașină au rămas încarcerate și au fost găsite fără viață de echipele de intervenție.

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