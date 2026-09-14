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Locale· 2 min citire
Accident grav pe centura Bârladului. Două persoane au murit după impactul dintre un autoturism și un autotren
Accident Centura Bârladului
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 14 septembrie, pe centura municipiului Bârlad, după coliziunea dintre un autoturism și un autotren. Două persoane aflate în mașină au rămas încarcerate și au fost găsite fără viață de echipele de intervenție.
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