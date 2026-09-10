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Locale· 1 min citire
Ultimul drum pentru salvatorul care a dăruit ani de viață altora
Publicat10 sept. 2026, 19:38
Actualizat10 sept. 2026, 19:46
SursăRealitatea PLUS
Momente sfâșietoare pentru familia lui Adrian, eroul de pe ambulanta care a salvat vieți ani la rând. La doar 50 de ani, Adrian, s-a stins, iar colegii alături de care a plecat în sute de misiuni l-au condus astăzi pe ultimul drum, cu ochii în lacrimi și cu durerea că nu au mai putut să-l salveze.
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