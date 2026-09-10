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Locale· 1 min citire

Ultimul drum pentru salvatorul care a dăruit ani de viață altora

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 19:38
Actualizat10 sept. 2026, 19:46
SursăRealitatea PLUS

Momente sfâșietoare pentru familia lui Adrian, eroul de pe ambulanta care a salvat vieți ani la rând. La doar 50 de ani, Adrian, s-a stins, iar colegii alături de care a plecat în sute de misiuni l-au condus astăzi pe ultimul drum, cu ochii în lacrimi și cu durerea că nu au mai putut să-l salveze.

A luptat pentru viețile altora, dar nu a mai putut fi salvat

Sirenele ambulanței au sunat astăzi pentru ultima dată pentru Adrian. Colegul, prietenul și salvatorul din Teleorman a fost condus pe ultimul drum de o comunitate întreagă îmbrăcată în haine de doliu și lacrimi.

O data ajuns acasa Andrei starea lui s-a agravat rapid, familia a sunat de urgenta la 112, iar echipajele sosite și colegii săi au făcut tot ce este posibil să îl țină în viață, din pacate nu a fost posibil si 7 ore mai târziu Adrian a murit.

În semn de respect cortegiul funerar s-a oprit acolo unde Adrian venea zi de zi la serviciu, pentru a-i salva pe alții. În curtea instituției acum răsunau sirenele în timp ce familia și colegii vărsau lacrimi amare pentru cel pe care l-au numit un înger de om și de la care nu le vine să creadă că sunt nevoiți să își ia rămas bun.

Familia și colegii nu pot accepta că un om care și-a dedicat viața salvării altora a fost trimis acasă să moară.

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