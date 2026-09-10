Alertă de pestă porcină africană în Buzău. Trei focare noi, cinci active în județ

Trei noi focare de pestă porcină africană au fost confirmate la începutul lunii septembrie în județul Buzău, în localitățile Ziduri, Săgeata și Padina. În total, în județ sunt acum cinci focare active, iar aproximativ 23 de porci au fost afectați.
Alerta se extinde în județul Buzău, unde trei noi focare de pestă porcină africană au fost confirmate la începutul lunii septembrie. Noile cazuri au fost depistate în localitățile Ziduri, Săgeata și Padina, iar numărul total al focarelor active din județ a ajuns la cinci.
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Aproximativ 23 de porci sunt afectați, iar autoritățile au impus măsuri pentru limitarea răspândirii virusului. Animalele din gospodăriile în care a fost confirmată boala au fost eutanasiate, iar în zonele vizate au început verificările pentru a se stabili cum s-a răspândit pesta porcină africană.
Unde au fost confirmate noile focare de pestă porcină africană?
Cele trei noi focare au fost confirmate la începutul lunii septembrie în localitățile Ziduri, Săgeata și Padina. Direcția Sanitar-Veterinară a confirmat prezența virusului, iar odată cu aceste cazuri numărul focarelor active din județul Buzău a ajuns la cinci.
În zonele afectate nu există ferme comerciale, cazurile fiind înregistrate în gospodării. Autoritățile au instituit restricții și au început anchetele epidemiologice pentru a identifica sursa infectării și eventualele legături dintre focare.
Câți porci au fost afectați de pesta porcină africană?
Numărul total al animalelor afectate este de aproximativ 23 de porci. După confirmarea virusului, animalele au fost eutanasiate pentru a reduce riscul răspândirii bolii către alte gospodării din zonele respective. Proprietarii animalelor afectate așteaptă acum despăgubirile prevăzute în astfel de situații. În paralel, autoritățile continuă verificările și mențin măsurile de carantină și restricțiile impuse în localitățile în care au fost confirmate focarele.