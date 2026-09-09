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Alertă la Rovinari. Un grup de 330 MW, scos din funcțiune într-un moment critic pentru sistemul energetic

Centrala Rovinari

Centrala Rovinari

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 13:45
Actualizat9 sept. 2026, 13:48

Grupul energetic 6 de la Termocentrala Rovinari, cu o putere de aproximativ 330 de megawați, a fost oprit în urma unei defecțiuni la sistemul de evacuare a zgurii. Grupul ar urma să rămână indisponibil până pe 11 septembrie, conform Realitatea PLUS.

Un grup energetic de la Termocentrala Rovinari a fost oprit în urma unei avarii. Este vorba despre Grupul 6, cu o putere de aproximativ 330 de megawați, care a devenit indisponibil după o defecțiune la sistemul de evacuare a zgurii. Problema apare într-un moment în care producția internă de energie este sub nivelul consumului, iar diferența este acoperită prin schimburile cu sistemele energetice din alte țări.

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De ce a fost oprit Grupul 6 de la Termocentrala Rovinari?

Grupul 6 a fost oprit după apariția unei defecțiuni la sistemul de evacuare a zgurii. Unitatea are o putere de aproximativ 330 de megawați și este programată, în acest moment, să rămână indisponibilă până pe 11 septembrie. În această dimineață, consumul de energie era de aproape 6.000 de megawați, în timp ce producția internă ajungea la aproximativ 5.000 de megawați. Diferența era acoperită prin schimburile de energie cu sistemele energetice din alte țări.

Până când ar urma să rămână oprit Grupul 6?

Grupul 6 este programat să rămână indisponibil până pe 11 septembrie. Durata opririi va depinde de remedierea defecțiunii și de posibilitatea repunerii în funcțiune în condiții de siguranță. Sindicaliștii avertizează că angajații rămași sunt deja suprasolicitați. Potrivit acestora, funcționarea simultană a trei grupuri ar pune o presiune și mai mare asupra personalului disponibil.

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