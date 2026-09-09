Alertă la Rovinari. Un grup de 330 MW, scos din funcțiune într-un moment critic pentru sistemul energetic

Publicat 9 sept. 2026, 13:45 Actualizat 9 sept. 2026, 13:48

Grupul energetic 6 de la Termocentrala Rovinari, cu o putere de aproximativ 330 de megawați, a fost oprit în urma unei defecțiuni la sistemul de evacuare a zgurii. Grupul ar urma să rămână indisponibil până pe 11 septembrie, conform Realitatea PLUS.

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