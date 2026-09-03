Președintele Consiliului European, mesaj pentru Rusia de la Sofia, după vizita în România. Ce a discutat cu premierul bulgar

Publicat 3 sept. 2026, 20:02 Sursă Agerpres

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a ajuns joi la Sofia, după vizita efectuată în România, unde a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev despre războiul din Ucraina și despre viitorul buget al Uniunii Europene. În timp ce Costa a reafirmat sprijinul european pentru Kiev și presiunea asupra Rusiei, Radev nu a făcut referire la Ucraina în declarațiile susținute în fața presei.

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