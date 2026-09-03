Președintele Consiliului European, mesaj pentru Rusia de la Sofia, după vizita în România. Ce a discutat cu premierul bulgar

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a ajuns joi la Sofia, după vizita efectuată în România, unde a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev despre războiul din Ucraina și despre viitorul buget al Uniunii Europene. În timp ce Costa a reafirmat sprijinul european pentru Kiev și presiunea asupra Rusiei, Radev nu a făcut referire la Ucraina în declarațiile susținute în fața presei.
Antonio Costa cere Rusiei să pună capăt războiului
Antonio Costa a transmis la Sofia că poziția Uniunii Europene privind sprijinirea Ucrainei nu se schimbă și că blocul comunitar va continua să exercite presiuni asupra Moscovei până la încheierea războiului.
„Hotărârea noastră de a sprijini Ucraina în apărarea sa și în căutarea unei păci juste și durabile rămâne neclintită. Este timpul ca Rusia să pună capăt acestui război, în loc să îl intensifice”, a spus Costa într-o declarație comună cu Radev în fața presei.
Președintele Consiliului European a pledat și pentru trecerea de la conflict la negocieri, susținând că este nevoie de un armistițiu și de discuții reale de pace.
„Este timpul să se încheie războiul, este timpul să se declare un armistițiu și să înceapă negocieri reale de pace”, a adăugat el.
Rumen Radev nu a menționat Ucraina
Declarațiile lui Costa au contrastat cu mesajul transmis de premierul bulgar Rumen Radev. Acesta a vorbit despre multiplele crize cu care se confruntă Europa, însă nu a menționat nici Ucraina, nici agresiunea Rusiei.
„Europa se confruntă astăzi cu crize numeroase și diverse, ceea ce ne obligă pe toți membrii săi să fim perseverenți, să avem o voință fermă și să căutăm soluții viabile și raționale pentru a le depăși”, a subliniat premierul Radev.
Radev, fost general, respinge ideea ca Bulgaria să sprijine militar Ucraina. Poziția sa este că ajutorul militar contribuie la prelungirea războiului și nu favorizează diplomația.
Vizita de la Sofia are legătură și cu bugetul UE
Deplasarea lui Antonio Costa în Bulgaria face parte din turneul său prin capitalele europene, în cadrul căruia sunt discutate prioritățile și parametrii viitorului cadru financiar pe termen lung al Uniunii Europene.
Costa susține necesitatea unui buget european suficient de puternic pentru obiectivele asumate de UE și pentru finanțarea priorităților comune. Printre domeniile indicate se află apărarea și securitatea, competitivitatea, inovația și durabilitatea strategică.
Agricultura și fondurile de coeziune rămân priorități
Președintele Consiliului European a subliniat că noul buget trebuie să continue să susțină agricultura și politica de coeziune. Acestea sunt considerate în continuare componente importante pentru prosperitate, dezvoltare durabilă și reducerea dezechilibrelor dintre regiunile europene.
„Noua realitate cere o nouă abordare pentru bugetul nostru comun, cu o structură nouă și o nouă modalitate de alocare a resurselor”, a concluzionat Costa.