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Presiuni pentru utilizarea activelor ruseşti îngheţate în sprijinul Ucrainei. Patru țări UE cer reluarea discuțiilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 21:11

Olanda, Polonia, Spania şi Suedia solicită Uniunii Europene să reia discuţiile privind folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru sprijinirea Ucrainei, în condiţiile în care nevoile financiare ale Kievului vor continua să fie semnificative, relatează Reuters.

UE a îngheţat aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești

Cele patru state vor ca subiectul să fie discutat la reuniunea miniştrilor de Externe ai UE din 1-2 septembrie, în Irlanda.

UE a îngheţat aproximativ 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei după invadarea Ucrainei în 2022. Circa 185 de miliarde de euro se află la Euroclear, în Belgia.

Comisia Europeană propusese anterior folosirea acestor fonduri pentru acordarea unui împrumut de până la 165 de miliarde de euro Ucrainei, care ar fi fost rambursat numai după plata despăgubirilor de război de către Rusia.

Planul a fost însă blocat de Belgia, care a cerut garanţii suplimentare împotriva eventualelor procese şi cereri de despăgubiri din partea Moscovei. În locul său, UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru 2026 şi 2027, garantat prin bugetul european.

Sunt analizate noi variante pentru utilizarea activelor ruseşti

Cele patru ţări consideră însă că suma nu va fi suficientă şi cer Comisiei Europene să analizeze noi variante pentru utilizarea activelor ruseşti.

Şansele unui acord rămân incerte, deoarece Belgia nu şi-a schimbat poziţia. Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, susţine că banii ar trebui folosiţi pentru apărarea Ucrainei acum, în loc să fie păstraţi pentru reconstrucţia ţării după încheierea războiului.

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