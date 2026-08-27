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Extern· 2 min citire
Presiuni pentru utilizarea activelor ruseşti îngheţate în sprijinul Ucrainei. Patru țări UE cer reluarea discuțiilor
FOTO: Arhivă
Olanda, Polonia, Spania şi Suedia solicită Uniunii Europene să reia discuţiile privind folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru sprijinirea Ucrainei, în condiţiile în care nevoile financiare ale Kievului vor continua să fie semnificative, relatează Reuters.
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