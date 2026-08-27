Taxa pentru coletele mici de pe Temu sau Shein a lovit importurile din Europa. Scăderea a ajuns la 40%

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 17:00

Importurile de colete mici în Uniunea Europeană au scăzut cu 30% până la 40% după introducerea, la 1 iulie 2026, a unei taxe europene pentru aceste produse. Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a prezentat datele administrației vamale franceze și a salutat efectele măsurii asupra comerțului online dominat de platforme asiatice.

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