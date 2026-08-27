Taxa pentru coletele mici de pe Temu sau Shein a lovit importurile din Europa. Scăderea a ajuns la 40%

Importurile de colete mici în Uniunea Europeană au scăzut cu 30% până la 40% după introducerea, la 1 iulie 2026, a unei taxe europene pentru aceste produse. Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a prezentat datele administrației vamale franceze și a salutat efectele măsurii asupra comerțului online dominat de platforme asiatice.
Franța anunță o reducere puternică a importurilor
Datele prezentate joi de ministrul francez al Economiei și Finanțelor indică o diminuare cu până la 40% a importurilor de colete mici în Europa după intrarea în vigoare a noii taxe.
Roland Lescure a făcut referire la informațiile furnizate de administrația vamală franceză în timpul unui eveniment organizat de Medef, cea mai mare federație patronală din Franța. Potrivit ministrului, introducerea taxei europene a avut un efect vizibil asupra volumului de colete provenite în special din China.
Oficialul francez a legat această evoluție de politicile comerciale adoptate la nivel european și de măsurile destinate să limiteze afluxul de produse vândute prin intermediul marilor platforme asiatice de comerț online.
Printre platformele vizate de noile reguli se numără Shein, Temu și AliExpress, care au devenit surse importante pentru importurile de produse de valoare redusă în Europa.
„Nu există nicio inevitabilitate când vine vorba de China”, a comentat Roland Lescure în cadrul evenimentului organizat de Medef.
Ministrul francez a susținut că adoptarea unor politici publice pe care le consideră potrivite poate schimba raportul de forțe în comerțul cu produse provenite din China.
„Dacă implementăm politicile publice corecte, putem câștiga, vom câștiga”, a adăugat ministrul francez al Economiei și Finanțelor.
Taxa franceză a apărut înaintea măsurii europene
Franța a introdus propriul mecanism înainte ca noua taxă să fie aplicată la nivelul Uniunii Europene. De la 1 martie 2026, autoritățile franceze au instituit o taxă de doi euro pentru articolele cumpărate de pe platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene.
Măsura urmărea să limiteze numărul foarte mare de „colete mici” care intrau pe piața franceză, în special cele provenite din China și evaluate la mai puțin de 150 de euro.
Pragul de 150 de euro are o importanță aparte în sistemul vamal european, deoarece coletele aflate sub această valoare beneficiau anterior de scutirea de taxe vamale.
Franța a încercat astfel să acționeze înaintea implementării unei soluții comune pentru toate cele 27 de state membre. Experiența franceză a arătat însă și dificultățile care apar atunci când o măsură națională este aplicată într-o piață europeană în care circulația mărfurilor permite comercianților să își schimbe traseele logistice.
Comercianții au găsit o modalitate de a evita taxa
Platformele de comerț online au reacționat la taxa introdusă de Franța prin modificarea traseului unor transporturi.
În loc ca anumite colete să fie expediate direct în Franța, acestea erau trimise mai întâi în țările vecine. Ulterior, produsele erau transportate rutier către piața franceză.
Prin această strategie, taxa franceză putea fi ocolită în cazul coletelor care intrau mai întâi într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Situația a determinat autoritățile franceze să își modifice abordarea. În loc să mențină un sistem național care putea fi evitat prin folosirea rutelor logistice din statele vecine, Franța și-a suspendat propria taxă în perspectiva aplicării mecanismului european comun.
Decizia a fost legată de necesitatea armonizării regulilor la nivelul Uniunii Europene, astfel încât importurile de colete mici să fie tratate după aceleași principii în cele 27 de state membre.
Din iulie, taxa europeană se aplică produselor importate
Începând cu 1 iulie 2026, regimul aplicabil coletelor mici cu valoare mai mică de 150 de euro s-a schimbat la nivelul Uniunii Europene.
Produsele care intră pe piața comunitară și care anterior erau scutite de taxe vamale sunt acum supuse unei taxe europene de trei euro pentru fiecare tip de produs comandat.
Măsura urmărește să reducă volumul foarte mare de produse de valoare redusă care ajung pe piața europeană. O mare parte dintre acestea provin din China și sunt comercializate prin intermediul platformelor asiatice de comerț electronic.
Autoritățile europene urmăresc totodată problema conformității produselor importate cu standardele aplicabile în Uniunea Europeană. Produsele vândute online și provenite din afara spațiului comunitar nu respectă întotdeauna aceste cerințe, ceea ce a contribuit la presiunea pentru modificarea regimului aplicabil coletelor mici.
Noua taxă europeană a înlocuit, în practică, mecanismul francez printr-o abordare comună la nivelul întregii Uniuni.
Sistemul european urmează să fie modificat din nou în noiembrie
Regimul actual nu reprezintă însă forma definitivă a sistemului european pregătit pentru coletele de valoare redusă.
Taxa franceză urmează să fie înlocuită cu un mecanism similar, aplicat integral la nivel european și planificat pentru luna noiembrie. Schimbarea are ca obiectiv armonizarea regulilor pentru toate cele 27 de state membre.
Pentru Franța, trecerea la un sistem european comun a fost importantă și din cauza modului în care comercianții au încercat să evite taxa națională prin redirecționarea coletelor către țările vecine.
Un mecanism aplicat uniform în interiorul Uniunii reduce posibilitatea ca diferențele dintre legislațiile naționale să fie folosite pentru schimbarea traseului importurilor.
Încasările Franței au fost mult sub estimările bugetare
Primele rezultate financiare ale taxei franceze au fost însă mult mai mici decât estimările făcute pentru anul 2026.
La mijlocul lunii mai, directorul general al Administrației Vamale franceze, Florian Colas, estima că veniturile obținute din această taxă ajungeau la aproximativ 2,3 milioane de euro pe lună.
Valoarea era considerabil mai mică decât suma prevăzută inițial în bugetul Franței pentru 2026. Estimarea bugetară indica venituri de 400 de milioane de euro.
Diferența dintre încasările efective și suma anticipată a devenit una dintre problemele sistemului național, mai ales în condițiile în care comercianții puteau utiliza rute logistice prin alte state membre pentru a ajunge ulterior pe piața franceză.
Această situație a contribuit la orientarea Parisului către o soluție europeană, în locul menținerii unei taxe aplicate exclusiv în Franța.
Europa a primit aproape 6 miliarde de colete mici într-un singur an
Dimensiunea fenomenului care a determinat schimbarea regulilor poate fi observată în datele privind importurile din ultimii ani.
Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat pe piața europeană în 2025. Volumul înseamnă peste 180 de colete care au ajuns în Europa în fiecare secundă.
Numărul este de patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2022, ceea ce arată ritmul accelerat în care comerțul electronic transfrontalier a crescut în ultimii ani.
China reprezintă de departe principala sursă a acestor expedieri. Din totalul de 5,9 miliarde de colete mici care au intrat pe piața europeană în 2025, 93% au provenit din China.
Creșterea masivă a numărului de expedieri de valoare redusă a alimentat dezbaterea europeană privind tratamentul vamal al acestor produse și impactul lor asupra pieței comunitare.