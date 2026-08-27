Trump schimbă numele Lacului Ontario. Decizia semnată de președintele SUA vine în plin război comercial cu Canada

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 21:19

Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care schimbă numele Lacului Ontario, aflat la granița dintre Statele Unite și Canada, în „Lacul America”. Decizia vine în contextul unei confruntări tot mai dure între Washington și Ottawa, pe fondul taxelor vamale și al disputelor comerciale dintre cele două țări.

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