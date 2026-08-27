Trump schimbă numele Lacului Ontario. Decizia semnată de președintele SUA vine în plin război comercial cu Canada

Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care schimbă numele Lacului Ontario, aflat la granița dintre Statele Unite și Canada, în „Lacul America”. Decizia vine în contextul unei confruntări tot mai dure între Washington și Ottawa, pe fondul taxelor vamale și al disputelor comerciale dintre cele două țări.
Trump continuă seria schimbărilor de nume
Președintele american a explicat decizia printr-o declarație ironică, făcând referire și la o altă schimbare de denumire pe care a ordonat-o anterior.
„Avem un golf și avem un lac. Tot ce ne mai lipsește încă este un ocean”, a comentat Donald Trump în postarea pe pagina sa de socializare.
Anterior, președintele Statelor Unite ordonase schimbarea numelui Golfului Mexic în „Golful Americii”, măsură care a devenit una dintre inițiativele sale simbolice privind denumirile geografice.
Lacul Ontario este unul dintre Marile Lacuri ale Americii de Nord și se află la frontiera dintre Statele Unite și Canada. Schimbarea anunțată de Trump intervine într-un moment în care relațiile dintre cele două state vecine sunt marcate de tensiuni comerciale și declarații tot mai dure.
Trump anunțase deja intenția de a schimba numele
Ideea redenumirii Lacului Ontario fusese prezentată de Donald Trump încă de marți, într-o postare publicată pe rețeaua sa Truth Social.
„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a scris atunci președintele american.
Mesajul a fost publicat după escaladarea disputei comerciale dintre Statele Unite și Canada. Conflictul a pornit de la taxele vamale impuse de administrația de la Washington produselor canadiene și a ajuns să provoace un schimb dur de replici între Donald Trump și premierul provinciei Ontario, Doug Ford.
Conflictul comercial dintre SUA și Canada se intensifică
Doug Ford fusese anterior un susținător al lui Donald Trump, însă relația dintre cei doi s-a deteriorat pe fondul războiului comercial dintre Statele Unite și Canada.
Disputa nu a rămas doar la nivelul declarațiilor politice. Canada a anunțat marți că, începând cu 8 septembrie, va introduce suprataxe vamale cuprinse între 15% și 50% pentru o serie de produse americane.
Ottawa a anunțat, de asemenea, deblocarea unei sume de 4,6 miliarde de euro destinată sprijinirii sectoarelor canadiene afectate puternic de conflictul comercial cu Statele Unite.
O nouă dispută pe fondul taxelor vamale
Decizia privind Lacul Ontario apare astfel în mijlocul unei confruntări economice care afectează relațiile dintre cele două țări vecine. Washingtonul și Ottawa au adoptat măsuri comerciale reciproce, în timp ce oficialii celor două părți continuă schimbul de acuzații și replici publice.
În acest context, Donald Trump a legat inclusiv schimbarea denumirii lacului de relațiile comerciale cu provincia Ontario, după ce a afirmat că Statele Unite nu se așteaptă să mai desfășoare multe afaceri cu aceasta.