Reprezentantul unui stat prieten cu Putin a ajuns la Zelenski. Ce au discutat în cadrul întâlnirii de la Kiev

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 20:45

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit joi, la Kiev, vizita ministrului indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, într-un moment în care India transmite mesaje tot mai clare privind necesitatea încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina. Întâlnirea a avut loc după ce premierul Narendra Modi i-a cerut lui Vladimir Putin să găsească o soluție pentru conflict.

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