Reprezentantul unui stat prieten cu Putin a ajuns la Zelenski. Ce au discutat în cadrul întâlnirii de la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit joi, la Kiev, vizita ministrului indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, într-un moment în care India transmite mesaje tot mai clare privind necesitatea încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina. Întâlnirea a avut loc după ce premierul Narendra Modi i-a cerut lui Vladimir Putin să găsească o soluție pentru conflict.
Zelenski salută poziția Indiei privind războiul
Vizita ministrului indian de Externe la Kiev a fost descrisă de omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, drept una „istorică”. Înaintea întâlnirii cu Zelenski, Jaishankar a purtat discuții cu șeful diplomației ucrainene.
Președintele ucrainean a apreciat public poziția adoptată de New Delhi și mesajele transmise de autoritățile indiene în favoarea păcii.
„Suntem recunoscători Indiei pentru angajamentul său de a pune capăt acestui război nedrept, războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a declarat Zelenski pe rețelele sociale.
Liderul de la Kiev a evidențiat și mesajul transmis de India privind necesitatea opririi conflictului.
„Cu siguranță nu este momentul să se poarte război. Pacea este necesară. Aceasta este poziția clară a Indiei”, a adăugat șeful statului ucrainean.
Narendra Modi i-a cerut lui Putin să oprească războiul
Mesajul lui Zelenski vine după întâlnirea dintre Narendra Modi și Vladimir Putin, desfășurată luni în marja unui summit organizat în Kârgâzstan.
Premierul indian i-a cerut liderului rus să găsească o soluție pentru conflict și a vorbit despre efectele războiului asupra umanității.
„În fiecare zi în care războiul continuă, umanitatea regresează, în timp ce fiecare pas spre pace aduce o speranță reală. Trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la pace”, a declarat Modi alături de președintele rus.
Marea Neagră, un punct important al discuțiilor
Întâlnirea de la Kiev dintre Zelenski și Jaishankar a avut pe agendă și situația din Marea Neagră. Președintele ucrainean a indicat în special riscurile pentru navigația civilă și pentru transporturile maritime.
„Acțiunile Rusiei de a ne bloca porturile, coridorul alimentar și aprovizionarea perturbă grav relațiile internaționale. Trebuie să lucrăm cu toții împreună pentru a asigura securitatea”, a subliniat liderul ucrainean.
Interesul Indiei pentru securitatea navigației din Marea Neagră este legat și de prezența importantă a cetățenilor indieni în industria maritimă. Mii de indieni lucrează în acest sector, India fiind una dintre principalele țări furnizoare de membri ai echipajelor pentru nave comerciale.
India și Ucraina au avut poziții diferite după atacurile asupra navelor
În luna iulie, patru cetățeni indieni au murit în urma unui atac asupra unei nave în apropierea portului Odesa, incident atribuit de Kiev Rusiei.
La sfârșitul aceleiași luni, India l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la New Delhi pentru a condamna un alt atac din Marea Neagră. Incidentul, atribuit de India unei drone ucrainene, a provocat moartea unui membru indian al echipajului unei nave comerciale.
India și Ucraina discută extinderea cooperării
Subrahmanyam Jaishankar a anunțat, la rândul său, pe contul său de X, că discuțiile de la Kiev au vizat inclusiv „modalități” de consolidare a cooperării bilaterale dintre India și Ucraina.