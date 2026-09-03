A murit Gloria Steinem, una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării feministe. Avea 92 de ani

Gloria Steinem, jurnalista, scriitoarea și activista feministă americană care a contribuit decisiv la aducerea cauzei drepturilor femeilor în centrul dezbaterii publice, a murit la vârsta de 92 de ani. Ea a continuat să militeze pentru egalitate până în ultimii ani ai vieții.
Familia și apropiații au anunțat că Steinem a murit în locuința sa din New York, înconjurată de oameni care i-au fost apropiați.
„Gloria a avut aproape un secol pe acest pământ, ani trăiți din plin, și a continuat să lucreze pentru egalitate până la sfârșit”, se arată în mesajul publicat pe contul său de Instagram. „Cel mai mare dar al Gloriei a fost capacitatea ei de a-i asculta pe ceilalți, de a-i face să se simtă văzuți și auziți. Cuvintele, acțiunile și exemplul ei le-au dat oamenilor permisiunea de a fi ei înșiși cu adevărat.”
În dimineața de joi, în fața casei elegante în care Steinem locuia în cartierul Upper East Side din Manhattan, oamenii au început să lase flori și alte omagii.
Debbie Goldberg, o vecină, a așezat un buchet de flori roșii lângă treptele de la intrare.
„Nu am mai făcut niciodată asta. Dar ea a meritat-o”, a spus femeia, descriind-o pe Steinem drept una dintre cele mai influente persoane din istoria drepturilor femeilor și a drepturilor omului.
„Este un erou pentru toate femeile, indiferent dacă ele știu sau nu”, a adăugat Goldberg, citată the The Guardian.
O voce care a schimbat mișcarea feministă
Gloria Steinem a făcut ca perspectiva feministă să ajungă în mainstream prin jurnalism, discursuri publice și activism. A scris nouă cărți și s-a implicat în numeroase campanii, inclusiv împotriva violenței domestice, mutilării genitale feminine și industriei pornografice.
Activitatea sa nu s-a limitat la drepturile femeilor. Steinem a militat și împotriva războaielor din Vietnam și din Golf și a susținut cauze precum Black Lives Matter, reunificarea Coreei, drepturile reproductive ale femeilor, drepturile persoanelor LGBTQ+ și mișcarea Time's Up.
În 1984, a fost arestată în timp ce protesta împotriva apartheidului în fața ambasadei Africii de Sud din Washington.
Copilăria care i-a influențat activismul
Gloria Steinem s-a născut în Ohio în 1934 și și-a petrecut copilăria într-o rulotă. Mama sa, care suferea de probleme de sănătate mintală, a avut dificultăți în a-și păstra locul de muncă și a fost internată în mai multe sanatorii.
Părinții ei s-au despărțit când Steinem avea 10 ani. Crescând alături de mama sa într-o locuință degradată din Toledo, viitoarea activistă a început să observe ostilitatea cu care era tratată mama ei în calitate de femeie care muncea.
După absolvirea unui colegiu liberal pentru femei în 1956, Steinem a plecat în India pentru doi ani, unde a lucrat ca jurist la Curtea Supremă a țării.
Revenită în Statele Unite, a devenit directoarea Independent Research Service, o organizație finanțată de CIA care recruta studenți americani pentru a perturba Festivalurile Mondiale ale Tineretului organizate la Viena și Helsinki, în contextul confruntării cu Uniunea Sovietică.
Steinem a dezvăluit ulterior că știa cine finanța operațiunea.
„Dacă aș avea de ales, aș face-o din nou”, a spus ea.
A lucrat sub acoperire la Playboy
În 1962, Gloria Steinem a primit de la editorul revistei Esquire, Clay Felker, ceea ce a descris drept prima sa „misiune serioasă” în jurnalism.
Articolul său despre contracepție, The Moral Disarmament of Betty Coed, analiza presiunea pusă asupra femeilor care erau nevoite să aleagă între carieră și familie.
Un an mai târziu, Steinem s-a infiltrat timp de 11 zile în rolul unei Playboy Bunny pentru a documenta modul în care erau tratate femeile care lucrau ca modele la Playboy Club-ul lui Hugh Hefner.
Experiența a stat la baza unei investigații în două părți. Steinem a relatat despre costumele foarte strâmte și pantofii cu toc pe care femeile erau obligate să îi poarte. În timpul celor 11 zile, a slăbit aproximativ 4,5 kilograme, jumătate din această greutate într-o singură noapte.
Managerul ei a reacționat sărbătorind rezultatul prin strâmtarea costumului cu încă aproximativ cinci centimetri.
După publicarea articolului, Steinem a întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă.
„Pentru că devenisem acum o Bunny – și nu mai conta de ce”, a explicat ea.
A contribuit la definirea unei noi generații feministe
În 1968, Clay Felker a angajat-o la New York Magazine. Pentru un articol despre un eveniment public dedicat dreptului la avort, desfășurat în Greenwich Village, Steinem a folosit expresia „libertate reproductivă”.
Ea avusese la 22 de ani o întrerupere de sarcină la Londra. Ulterior, a povestit că participarea la protest a produs o schimbare profundă în modul în care își privea propria viață și a considerat acel moment începutul activității sale ca feministă.
În 2011, Steinem spunea pentru Observer că își dorea să ajungă la 100 de ani.
„Sper să trăiesc până la 100 de ani. Sunt atât de multe lucruri de făcut.”