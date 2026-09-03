A murit Gloria Steinem, una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării feministe. Avea 92 de ani

Publicat 3 sept. 2026, 21:24 Sursă The Guardian

Gloria Steinem, jurnalista, scriitoarea și activista feministă americană care a contribuit decisiv la aducerea cauzei drepturilor femeilor în centrul dezbaterii publice, a murit la vârsta de 92 de ani. Ea a continuat să militeze pentru egalitate până în ultimii ani ai vieții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre feminismfeministagloria steinemplayboy