Doliu la Hollywood! O actriță Disney a murit la doar 33 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 22:06

Carla Jeffery, actrița cunoscută pentru aparițiile sale în producții Disney, a murit la vârsta de 33 de ani. Dispariția artistei a provocat numeroase reacții în rândul celor care au urmărit-o încă din perioada copilăriei.

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