Doliu la Hollywood! O actriță Disney a murit la doar 33 de ani

Carla Jeffery, actrița cunoscută pentru aparițiile sale în producții Disney, a murit la vârsta de 33 de ani. Dispariția artistei a provocat numeroase reacții în rândul celor care au urmărit-o încă din perioada copilăriei.
Vestea tristă a fost făcută publică de managerul actriței, însă familia nu a dezvăluit cauza decesului. În spațiul public au apărut speculații privind starea de sănătate a vedetei, mai ales în contextul în care Carla Jeffery vorbise în trecut despre diagnosticul de epilepsie.
Carla Jeffery a murit la 33 de ani
Anunțul privind moartea actriței a fost transmis de Carla Alexander, managerul agenției Alexanders Talent Management, care a colaborat cu artista încă de când aceasta avea 12 ani.
Managerul a rememorat parcursul profesional al Carlei Jeffery și anii în care a urmărit-o evoluând de la un copil pasionat de actorie la o artistă apreciată.
„Cu profundă tristețe vă anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Carla Jeffery”, a transmis Carla Alexander, potrivit informațiilor publicate de Los Angeles Times.
Aceasta a descris-o pe actriță drept o persoană plină de viață și extrem de talentată, al cărei zâmbet reușea să îi impresioneze pe cei din jur.
Actrița și-a început cariera când avea doar 12 ani
Carla Jeffery a intrat în lumea divertismentului încă din adolescență. La numai 12 ani, artista a semnat cu agenția care avea să îi gestioneze ulterior cariera.
De-a lungul anilor, aceasta a obținut mai multe roluri în producții de televiziune și film, reușind să își construiască un nume în industria americană.
Unul dintre rolurile pentru care a devenit cunoscută publicului este cel al personajului Bree din producția Disney „Zombies”.
Cariera sa s-a întins pe aproximativ două decenii, iar actrița a continuat să lucreze în industria cinematografică și de televiziune după debutul făcut în copilărie.
Carla Jeffery vorbea deschis despre lupta cu epilepsia
În ultimii ani, Carla Jeffery a vorbit public despre o problemă de sănătate cu care fusese diagnosticată. Actrița suferea de epilepsie încă de la vârsta de 18 ani și povestea că diagnosticul îi provocase temeri inclusiv în ceea ce privește cariera sa.
La început, vedeta s-a temut că dezvăluirea diagnosticului i-ar putea afecta șansele de a primi roluri și audiții.
„Când am început să joc, nu mă simțeam în largul meu să vorbesc despre epilepsia mea”, povestea Carla Jeffery.
Actrița mărturisea că îi era teamă inclusiv de posibilitatea de a avea o criză în timpul unei audiții sau pe platourile de filmare. Ulterior, după ce i-a vorbit managerului său despre această problemă, artista a primit sprijin și încurajare.
Carla Jeffery spunea că experiența a ajutat-o să înțeleagă că diagnosticul nu îi definește întreaga identitate.
Familia nu a dezvăluit cauza morții
Deocamdată, cauza exactă a morții Carlei Jeffery nu a fost făcută publică. Familia și reprezentanții actriței nu au oferit detalii în acest sens.
În lipsa unor informații oficiale, au apărut speculații în mediul online cu privire la legătura dintre problemele de sănătate despre care actrița vorbise în trecut și moartea sa.
Totuși, în absența unei confirmări din partea familiei sau a autorităților, aceste informații rămân la nivel de speculație.
Moartea Carlei Jeffery, la doar 33 de ani, lasă în urmă o carieră începută încă din copilărie și o comunitate de fani care și-au exprimat tristețea după aflarea veștii. Pentru cei care au urmărit-o în producțiile Disney, actrița va rămâne legată de personajele care au făcut-o cunoscută publicului.