Ceafă de porc la cuptor cu legume și sos aromat. Rețeta simplă pentru o friptură fragedă

Ceafa de porc la cuptor cu legume este o alegere potrivită pentru un prânz în familie sau pentru o masă de weekend. Preparatul nu presupune prăjire în prealabil, iar carnea se gătește lent, acoperită, împreună cu ceapă, usturoi, roșii și ardei. La final, friptura capătă o crustă ușor rumenită și se servește cu sosul format în tavă.
Pentru un rezultat fraged, este important ca bucata de carne să aibă inserții fine de grăsime. Acestea contribuie la menținerea suculenței în timpul coacerii.
Ingrediente pentru ceafa de porc la cuptor
Pentru aproximativ 4-6 porții sunt necesare:
1 kg de ceafă de porc, porționată
4 cepe medii
5 căței de usturoi
300 g de roșii cuburi
100 g de unt
Jumătate de ardei iute
Câte jumătate de ardei gras roșu, galben și verde
O linguriță de oregano uscat
O lingură de boia dulce
O lingură de pastă de tomate
O linguriță de piper măcinat
Sare, după gust
Cum se prepară ceafa de porc cu legume
Carnea se taie în bucăți apropiate ca dimensiune, pentru a se pătrunde uniform. Ceapa se feliază, usturoiul se mărunțește, iar ardeii se taie în fâșii subțiri. Roșiile se pregătesc sub formă de cuburi.
Într-o tavă încăpătoare se așază ceafa de porc, peste care se adaugă ceapa, usturoiul, ardeii și roșiile. Se condimentează cu oregano, boia dulce, piper și sare. Pasta de tomate și untul tăiat în cuburi mici se distribuie deasupra ingredientelor.
Tava se acoperă etanș cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 grade Celsius. Friptura se lasă la gătit aproximativ o oră.
După acest interval, folia se îndepărtează, iar tava se mai ține în cuptor între 10 și 15 minute. Această etapă ajută la rumenirea bucăților de carne și la reducerea ușoară a sosului.
Trucuri pentru o friptură fragedă
Alege ceafă de porc cu puțină grăsime intramusculară, care se topește treptat și păstrează carnea fragedă.
Dacă timpul permite, carnea poate fi asezonată cu sare, piper și oregano cu una sau două ore înainte de coacere.
Nu scurta etapa în care tava stă acoperită: aburul și lichidul lăsat de legume ajută carnea să se gătească lent.
Lasă friptura să stea circa 555 minute după ce este scoasă din cuptor, înainte de porționare.
Ce garnituri merg cu ceafa de porc la cuptor
Preparatul poate fi servit cu piure de cartofi, cartofi copți, mămăligă, orez simplu sau legume la grătar. Pentru o variantă mai ușoară, se potrivește și cu salată verde ori cu salată de roșii și castraveți.
Sosul cu roșii, ardei, ceapă și usturoi format în tavă poate fi pus direct peste garnitură, pentru un plus de gust.
Ce vin se potrivește cu ceafa de porc
O Fetească Neagră seacă, servită la aproximativ 16-18 grade Celsius, poate echilibra bine gustul bogat al cefei de porc și aromele legumelor coapte. Dacă preparatul este mai picant, un Syrah poate fi o alternativă inspirată. În schimb, dacă ceapa devine mai dulce după coacere, un Merlot poate completa plăcut preparatul.