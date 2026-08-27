Ceafă de porc la cuptor cu legume și sos aromat. Rețeta simplă pentru o friptură fragedă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 23:36

Ceafa de porc la cuptor cu legume este o alegere potrivită pentru un prânz în familie sau pentru o masă de weekend. Preparatul nu presupune prăjire în prealabil, iar carnea se gătește lent, acoperită, împreună cu ceapă, usturoi, roșii și ardei. La final, friptura capătă o crustă ușor rumenită și se servește cu sosul format în tavă.

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