Cum cumpără femeile şi cum cumpără bărbaţii cadourile de Crăciun?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 08:15

În fiecare an aveam discuții de Crăciun: eu îi iau haine pe care nu le poartă, el insistă cu electrocasnice care mă enervează (deja avem bucătăria arhi utilată în timp ce continuăm deseori să mâncăm în oraş sau să comandăm mâncare acasă).

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