Cum cumpără femeile şi cum cumpără bărbaţii cadourile de Crăciun?

În fiecare an aveam discuții de Crăciun: eu îi iau haine pe care nu le poartă, el insistă cu electrocasnice care mă enervează (deja avem bucătăria arhi utilată în timp ce continuăm deseori să mâncăm în oraş sau să comandăm mâncare acasă).
Alegerea cadourilor de Crăciun pentru partenerul de viaţă activează un mecanism psihologic fascinant. Cu toate că intenţia din spatele fiecărui cadou frumos împachetat şi aşezat sub brad este aprecierea, bărbaţii şi femeile trec prin filtre mentale complet diferite în procesul de cumpărare.
Mai multe studii de specialitate, precum cel din publicaţia Psychology Today, arată că diferenţele de gen influenţează ce ne dorim să primim, dar şi felul în care cumpărăm cadouri pentru partenerul de viaţă. Se pare că fiecare partener dăruieşte cadoul de Crăciun în funcţie de propria sa grila de valori.
Am analizat pe de o parte psihologia alegerilor în cuplu , iar pe de altă parte comportamentele de achiziţie a cadourilor de pe Mindblower şi am descoperit câteva lucruri interesante. Pe baza acestora am extras apoi câteva idei despre cum putem transforma diferenţele de mentalitate când alegem cadourile pentru partener într-un moment de impact.
Ce cadouri de Crăciun își cumpără bărbații și femeile între ei?
Există două mari tipare când vine vorba despre comportamentul de consum de Crăciun.
a) Femeile cumpără relaţional, cu atenţie la detalii şi atmosferă.
Când o femeie cumpără un cadou de Crăciun pentru partener, procesul este puternic ancorat în istoricul relaţiei. Ea caută indicii subtile adunate de-a lungul anului şi îşi doreşte ca obiectul pe care îl oferă să transmită un mesaj important, cum ar fi "sunt atentă la ce îţi place, îţi cunosc pasiunile şi vreau să-ţi ofer confort." Acesta e mecanismul după care îşi ghidează femeile alegerile de Crăciun în materie de cadouri, iar tendinţa şi capcana este de a investi prea mult emoţional în obiecte pe care bărbaţii le percep ca fiind decorative sau nepractice. Aşa se face că în noaptea de Ajun mulţi bărbaţi au reacţii rezervate când îşi descoperă cadourile pregătite de partenerele de viaţă.
b) Bărbaţii cumpără funcţional, cu gândul de a rezolva rapid o nevoie
Toţi bărbaţii abordează lista de Crăciun ca pe o misiune de rezolvat. Se uită după obiecte cu utilitate clară, după branduri renumite sau soluţii imediate la probleme evidente. În viziunea lor, un cadou bun este un cadou practic, util.
Pentru bărbaţi, capcana cadourilor de Crăciun este de a cumpăra articole cu hiper utilitate, cum ar fi obiecte electrocasnice sau unelte generice. Problema cu acestea este că elimină complet magia, povestea şi sentimentul de răsfăţ de sărbători, lucruri la care femeile sunt extrem de atente. Aşa se întâmplă că unele partenere primesc în seara de Crăciun tigai multifuncţionale, aparate de sandwich-uri sau mixere şi rămân cu un zâmbet fad pe chip.
Ce spun statisticile din spatele cadourilor de Crăciun?
● 68% dintre femei declară că prefera să primească de Crăciun un cadou care le oferă o experienţă de relaxare, un moment de răsfăţ sau un obiect decorativ deosebit.
● 72% dintre bărbaţi spun că cel mai mult apreciază cadourile de Crăciun care vin cu ceva ingenios, cu un element antistres sau care îi ajută să-şi ducă la nivelul următor un ritual personal, cum ar fi degustarea unui vin sau a unei tării.
● Peste 50% din tensiunea de după sărbători legată de cadourile de Crăciun se iveşte din percepţia că partenerul nu a depus suficient efort în căutarea surprizei sau că nu a fost suficient de atent la dorinţele şi nevoile persoanei iubite.
Cadouri de Crăciun MindBlower pentru el şi pentru ea
Secretul sărbătorilor fără dezamăgire stă în alegerea cadourilor care combină utilitatea cu designul neaşteptat, un pic de umor fin cu elementul de surpriză la desfacerea cadourilor.
Ce să cumpere ea pentru el?
Kituri de relaxare şi gadgeturi cu atitudine - mers la sigur. Ca să-i împlinească nevoia de utilitate, fără a-i oferi însă ceva plictisitor, ea ar trebui să aleagă un cadou care îi transformă lui hobby-urile sau statul la birou într-o experienţă mai frumoasă.
De exemplu, paharul de whiskey cu suport de trabuc este un cadou cu design ergonomic neaşteptat, care îi permite oricărui bărbat să-şi ţină în mână ambele plăceri. Un decantor de băuturi este o altă idee inspirată de cadou de Crăciun pentru bărbaţi.
Pe Mindblower sunt multe decantoare cu design curios, cum ar fi decantorul cu muntele de aur în interior sau decantorul în formă de diamant care se roteşte fascinant sau decantorul în formă de Glob Pământesc cu o corabie de sticlă în interior.
Iar dacă mutăm atenţia de la băutură şi răsfăţ la zona de lucru, o idee bună de cadou poate fi o tastă uriaşă antistres sau un set de pixuri în formă de crosă de golf.
Ce să cumpere el pentru ea?
Cadouri care oferă atmosferă, magie, răsfăţ şi un picuţ de magie vizuală. Ideea principală aici este ca el să arate că a depus puţin efort în alegerea cadoului şi nu a fost ceva la repezeală, că îi înţelege ei dorinţa de frumos şi relaxare. El trebuie să evite obiectele super practice şi să cauta acel ceva deosebit într-un cadou.
De exemplu, o idee bună de cadou de Crăciun pentru partenera de viață poate fi o ramă foto magnetică levitantă cu iluminare RGB. Dacă aşezi în ea şi o poză cu voi doi în vacanţă, poţi fi sigur că ai cucerit-o definitiv şi va avea cel mai frumos Crăciun.
O altă idee inspirată este setul de caligrafie cu pană şi jurnal. E o invitaţie elegantă la deconectare digitală şi introspecţie, ideală pentru serile liniştite. Femeile apreciază gestul şi bunul gust. Iar dacă vrei să mergi mai degrabă pe un obiect decorativ dar cu un element inedit, poţi alege clepsidra umplută cu pilitură din fier care formează flori spectaculoase la curgere.
Iată cum înţelegea psihologiei din spatele cadourilor transformă căutările de Crăciun dintr-un stres financiar într-o plăcere şi pentru ea, dar şi pentru el. Pentru mai multe idei de cadouri vezi ofertele curente de pe MindBlower.ro