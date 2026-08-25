Medicul român care a tratat miliardari și vedete de la Hollywood: „Medicamentele doar ajută corpul sa ducă boala”

Publicat 25 aug. 2026, 22:49 Actualizat 25 aug. 2026, 23:09

Cristian Răchitan, medic naturopat de origine română stabilit la New York de peste 30 de ani, a făcut o serie de declarații în timpul unei vizite în România. Cunoscut în Statele Unite și prezentat drept unul dintre cei mai buni „diagnosticieni din lume”, Răchitan susține că medicamentele nu vindecă bolile, ci doar ajută corpul în procesul de vindecare. De asemenea, Răchitan a spus că stresul are un rol important în apariția și evoluția afecțiunilor.

Distribuie articolul