Medicul român care a tratat miliardari și vedete de la Hollywood: „Medicamentele doar ajută corpul sa ducă boala”

Cristian Răchitan, medic naturopat de origine română stabilit la New York de peste 30 de ani, a făcut o serie de declarații în timpul unei vizite în România. Cunoscut în Statele Unite și prezentat drept unul dintre cei mai buni „diagnosticieni din lume”, Răchitan susține că medicamentele nu vindecă bolile, ci doar ajută corpul în procesul de vindecare. De asemenea, Răchitan a spus că stresul are un rol important în apariția și evoluția afecțiunilor.
Medicul român a devenit cunoscut și prin faptul că printre persoanele care i-au trecut pragul cabinetului s-au numărat miliardari, vedete precum Barbra Streisand și Mel Gibson, dar și politicieni cunoscuți.
Afirmațiile sale despre tratamentele medicamentoase și despre cauzele bolilor au stârnit însă controverse, în condițiile în care Răchitan susține că medicina nu ar putea vindeca propriu-zis bolile din punct de vedere bio-chimic.
Cristian Răchitan susține că medicamentele nu vindecă bolile
Într-un interviu acordat publicației Adevărul, medicul român și-a explicat perspectiva asupra tratamentelor medicamentoase, pornind de la exemplul hipertensiunii arteriale.
„Niciun medicament din lume nu vindeca vreo boala, este o notiune total gresita. Un medicament compenseaza, ajuta corpul sa duca boala, dar nicidecum nu vindeca. De exemplu, o persoana care are hipertensiune arteriala ia medicamente toata viata si cu timpul trebuie sa creasca medicamentele pentru ca cele pe care le-a luat anul trecut acum nu mai lucreaza, trebuie sa ia unele mai puternice. De ce? Pentru ca intre timp boala e evoluat, a avansat. Bietul doctor nu a invatat sa vindece o boala pentru ca stiinta medicala nu stie sa vindece boala. Ma refer la partea bio-chimica. Stie doar sa te ajute sa duci boala, sa ajute corpul sa faca fata bolii respective, dar nicidecum sa vindece boala.
Medicamentele au devenit atat de agresive si efectele negative sunt atat de mari, incat te tratezi de una si creezi alte doua boli. Si ca sa neutralizezi simptomatologia celor doua boli noi pe care le creezi trebuie sa iei alte doctorii, care creaza alte boli. Si intri intr-un lant, care este ingrozitor de complicat”, a declarat medicul român stabilit la New York de peste 30 de ani pentru Adevarul.
Medicul pune stresul în centrul explicației sale
Cristian Răchitan a vorbit și despre rolul pe care îl atribuie stresului în apariția diferitelor afecțiuni. Potrivit acestuia, o boală nu ar avea niciodată o singură cauză.
„Orice afectiune are intotdeauna doua cauze, niciodata una singura. Intotdeauna, cea de-a doua cauza este stresul, iar cauza primara sunt anormalitati in general la nivelul structurii.
Stresul este jumatate din absolut orice boala, poate uneori chiar mai mult. Simplu, am spus mai inainte, incearca sa faci ceea ce trebuie sa faci, nu ceea ce vrei sa faci. Vezi ceea ce simti ca te implineste, ce simti ca-ti place, ceea ce simti ca este bine pentru tine. Atunci nu te stresezi.
In clipa in care intri in conflict cu probleme de personalitate, mandria, gelozia, lacomia, meschinaria, necinstea, atunci aceste conflicte denatureaza calitatea gandirii si deciziile luate nu sunt cele mai bune. Ele inrautatesc calitatea vietii”, a explicat Cristian Rachitan.
Cine este Cristian Răchitan
Cristian Răchitan este un medic de origine română stabilit la New York de aproximativ trei decenii. Este naturopat-osteopat și a devenit cunoscut în Statele Unite prin activitatea sa medicală și prin abordarea pe care o promovează în privința diagnosticării și tratării pacienților.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, printre persoanele care i-au solicitat serviciile s-au numărat miliardari, vedete internaționale și politicieni.
Răchitan a fost prezentat și drept unul dintre „cei mai buni diagnosticieni din lume”, fiind asociat cu un top 5 al celor mai buni diagnosticieni.