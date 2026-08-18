Lovitură pentru Zelenski. Mîhailo Fedorov, ministrul demis al apărării, solicită organizarea de alegeri în Ucraina, chiar în timpul războiului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 23:51

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, a cerut marți organizarea de alegeri în Ucraina chiar și în contextul războiului cu Rusia și a acuzat existența unei „crize de guvernare”, într-o rară contestare publică a președintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Fedorov, demis recent din funcție și devenit între timp o voce tot mai vizibilă în politica ucraineană, este considerat unul dintre cei mai importanți oficiali care au pus până acum sub semnul întrebării modul în care este condusă țara de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022.

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