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Pană totală de energie pe un distrugător american din Marea Chinei de Sud VIDEO

Navă SUA rămasă fără curent în Marea Chinei Foto/Captură video

Navă SUA rămasă fără curent în Marea Chinei Foto/Captură video

Scris deIulian Budusan
Publicat18 aug. 2026, 18:26
Actualizat18 aug. 2026, 18:32

O avarie tehnică gravă la bordul distrugătorului USS Benfold expune problemele profunde cu care se confruntă Marina SUA în Marea Chinei de Sud. Confirmată de Flota a 7-a americană după o perioadă de tăcere, pana totală de curent care a imobilizat nava scoate la iveală uzura critică a flotei militare americane, în ciuda asigurărilor oficiale oferite de Washington.

Misiunea de patrulare a navei de război USS Benfold (DDG 65) s-a transformat într-o criză operațională majoră în apele disputate ale Asiei. În urma unei defecțiuni critice la sistemul principal de generare a energiei electrice, distrugătorul din clasa Arleigh Burke a rămas complet imobilizat timp de patru zile, transformând una dintre cele mai avansate nave ale flotei americane într-o țintă vulnerabilă, conform datelor oferite de CNN.

Condiții extreme la bord: 96 de ore fără resurse de bază

Defecțiunea s-a produs pe 24 iulie, pe fondul unei călduri sufocante, cu temperaturi exterioare ce au depășit frecvent 37 de grade Celsius. Pana totală de curent a afectat instantaneu toate sistemele vitale ale navei de 10.000 de tone:

  • Sistemul de navigație și propulsie: Echipajul a pierdut complet capacitatea de manevră în ape internaționale sensibile.

  • Climatizarea și ventilarea: Punctele de comandă și cabinele au devenit rapid improprii din cauza căldurii extreme.

  • Utilitățile de bază: Tăierea alimentării cu energie a oprit funcționarea sistemelor sanitare, a bucătăriei și a instalațiilor de desalinizare a apei potabile.

Incidentul scoate la iveală vulnerabilitățile logistice ale Marinei SUA în zone fierbinți ale globului, unde condițiile meteorologice dure pun la grea încercare echipamentele aflate deja într-o stare avansată de uzură, scrie defenseromania.ro

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