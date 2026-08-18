Pană totală de energie pe un distrugător american din Marea Chinei de Sud VIDEO

Publicat 18 aug. 2026, 18:26 Actualizat 18 aug. 2026, 18:32

O avarie tehnică gravă la bordul distrugătorului USS Benfold expune problemele profunde cu care se confruntă Marina SUA în Marea Chinei de Sud. Confirmată de Flota a 7-a americană după o perioadă de tăcere, pana totală de curent care a imobilizat nava scoate la iveală uzura critică a flotei militare americane, în ciuda asigurărilor oficiale oferite de Washington.

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