Explozie în Marea Neagră. Două drone Gerbera, distruse de Armata Română în zona Neptun Deep - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 19:46

Două drone de tip Gerbera au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Aparatele au fost distruse controlat de scafandrii ai Armatei Române, după ce una dintre navele care se afla în zonă le-a observat.

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