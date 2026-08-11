Explozie în Marea Neagră. Două drone Gerbera, distruse de Armata Română în zona Neptun Deep - VIDEO

Două drone de tip Gerbera au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Aparatele au fost distruse controlat de scafandrii ai Armatei Române, după ce una dintre navele care se afla în zonă le-a observat.
Informația a fost transmisă marți după-amiază de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Potrivit acestuia, dronele se aflau la aproximativ 90 de mile marine de Constanța, iar pentru intervenție în zonă s-a deplasat o navă a Gărzii de Coastă, având militari ai Armatei Române la bord.
Dronele au fost găsite în derivă în zona Neptun Deep
Cele două sisteme UAV au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei Neptun Deep. După identificarea lor, o navă a Gărzii de Coastă s-a deplasat în punctul respectiv, cu militari ai Armatei Române la bord.
Radu Miruță a precizat că, pe lângă cele două drone, în zonă au mai fost găsite și alte resturi.
„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep.
Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă.
Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare.”
Comunicatul Ministerului Apărării Naționale
„Două sisteme aeriene fără pilot, aflate în derivă în Marea Neagră, au fost distruse controlat, marți, 11 august, de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române.
Sistemele au fost semnalate în jurul orei 08.00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă.
O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată.
În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord.
Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță.
Comandamentul Componentei Navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene”, informează MApN în comunicat.
Importanța platformei Neptun Deep
Neptun Deep reprezintă una dintre cele mai importante zone energetice offshore ale României, iar în perimetrul respectiv sunt desfășurate lucrări pentru dezvoltarea proiectului.