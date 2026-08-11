Ce se întâmplă dacă răspândești o minciună pe Facebook. Poliția avertizează că te poți trezi cu dosar penal și poți ajunge chiar la închisoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:30

O postare distribuită pe Facebook poate părea, la prima vedere, doar un mesaj trimis mai departe fără prea multă importanță. În anumite situații însă, răspândirea unor informații false în mediul online poate avea consecințe juridice, iar persoanele care distribuie astfel de mesaje pot ajunge să fie cercetate de autorități.

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