Ambasada SUA la București a făcut anunțul. Ziua în care o petrecere din New York a schimbat lumea

O petrecere organizată în urmă cu 53 de ani într-un cartier din New York avea să marcheze începutul unei culturi care, în timp, avea să cucerească întreaga lume. Ambasada SUA la București a evocat momentul într-o nouă postare publicată pe 11 august, la exact 53 de ani de la evenimentul considerat unul dintre punctele de pornire ale hip-hopului.
Totul a început la o petrecere din Bronx
Pe 11 august 1973, în cartierul Bronx din New York, o petrecere aparent obișnuită avea să contribuie la apariția unei mișcări culturale care urma să depășească rapid granițele orașului și, mai târziu, ale Statelor Unite.
Locul în care s-a desfășurat evenimentul a devenit ulterior unul dintre cele mai cunoscute repere din istoria hip-hopului: 1520 Sedgwick Avenue.
Acolo, DJ Kool Herc a venit cu o abordare diferită asupra modului în care era folosită muzica la petreceri. În loc să redea pur și simplu piesele de la început până la sfârșit, acesta s-a concentrat asupra unor anumite secțiuni ale discurilor de funk.
DJ Kool Herc și tehnica ce avea să schimbe muzica
DJ Kool Herc a fost pionierul unei noi metode de a mixa și folosi discurile, izolând și prelungind break-urile din piesele de funk.
Aceste pasaje muzicale aveau să devină esențiale pentru dezvoltarea unei noi forme de expresie. În jurul muzicii se strângeau MC-ii, dansatorii și alți artiști, iar petrecerile din cartier începeau să capete o identitate proprie.
Ceea ce se întâmpla la aceste evenimente nu era doar despre muzică. DJ-ii, MC-ii și dansatorii construiau împreună o formă nouă de exprimare, în care ritmul, creativitatea și interacțiunea dintre participanți aveau un rol central.
Din aceste prime petreceri organizate în cartier urma să se dezvolte treptat hip-hopul.
De la Bronx la o cultură mondială
În anii care au urmat, ceea ce pornise în cadrul unor petreceri de cartier din Bronx avea să se transforme într-o mișcare culturală cu o influență uriașă.
Hip-hopul s-a construit în jurul unor elemente precum creativitatea, ritmul, expresia artistică și comunitatea, iar aceste principii au făcut ca fenomenul să depășească rapid spațiul în care apăruse.
La mai bine de cinci decenii de la acea petrecere din 1973, influența hip-hopului se regăsește în numeroase colțuri ale lumii. Cultura născută în Bronx poate fi astăzi auzită în muzică, văzută în dans și în diferite forme de artă și simțită prin modul în care generații întregi au preluat și dezvoltat această formă de expresie.
Ambasada SUA la București a readus astfel în atenție povestea unei zile de 11 august care a pornit de la o petrecere într-un cartier din New York și a ajuns să fie asociată cu începuturile unei culturi devenite un fenomen global.