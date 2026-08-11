Ambasada SUA la București a făcut anunțul. Ziua în care o petrecere din New York a schimbat lumea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:16

O petrecere organizată în urmă cu 53 de ani într-un cartier din New York avea să marcheze începutul unei culturi care, în timp, avea să cucerească întreaga lume. Ambasada SUA la București a evocat momentul într-o nouă postare publicată pe 11 august, la exact 53 de ani de la evenimentul considerat unul dintre punctele de pornire ale hip-hopului.

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