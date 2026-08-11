Grevă la una dintre cele mai mari bănci din România. Ce i-a supărat pe angajați

Publicat 11 aug. 2026, 17:59 Sursă Agerpres

Salariații BRD Groupe Societe Generale, reprezentați de Sindicatul Impact, vor intra joi, 13 august, în grevă de avertisment, între orele 15:00 și 17:00, în cadrul conflictului colectiv de muncă declanșat la nivelul băncii, după epuizarea etapelor legale de negociere și conciliere, potrivit unui comunicat al organizației.

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