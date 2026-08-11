Grevă la una dintre cele mai mari bănci din România. Ce i-a supărat pe angajați

Salariații BRD Groupe Societe Generale, reprezentați de Sindicatul Impact, vor intra joi, 13 august, în grevă de avertisment, între orele 15:00 și 17:00, în cadrul conflictului colectiv de muncă declanșat la nivelul băncii, după epuizarea etapelor legale de negociere și conciliere, potrivit unui comunicat al organizației.
Sindicatul precizează că ultima ofertă formulată de BRD pentru noul Contract Colectiv de Muncă a fost respinsă de peste 95% dintre salariații care au participat la consultare.
Ce revendicări au angajații
Potrivit organizației sindicale, principalele revendicări rămase nesoluționate vizează păstrarea drepturilor existente în precedentul Contract Colectiv de Muncă, precum și ajustări punctuale, în special pentru salariații cu venituri mai mici.
Printre revendicări se numără menținerea protecțiilor privind salariile compensatorii în cazul concedierilor pentru motive care nu țin de persoana salariatului, păstrarea unei compensații în cazul încetării contractului pentru necorespundere profesională, menținerea voucherelor de vacanță la nivelul inițial negociat pentru acest an și creșterea valorii tichetelor de masă fără condiționarea acesteia de reducerea altor drepturi.
De asemenea, Sindicatul Impact solicită majorarea salariilor mai mici de 6.500 de lei brut, menținerea și actualizarea decontării transportului, majorarea contribuției băncii la Pilonul III de pensii și menținerea protecțiilor privind pauza de masă în unitățile cu personal redus.
BRD, rezultate financiare solide
Sindicatul susține că acțiunea are loc într-un context în care BRD a publicat rezultate financiare și comerciale solide pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit comunicatului, banca a raportat un profit net de 784 milioane de lei în primul semestru, un ROE de 17% excluzând taxa pe cifra de afaceri, o creștere de 12% a portofoliului de credite și poziții solide de lichiditate și capital.
În același timp, documentele financiare invocate de sindicat arată că numărul angajaților activi ai băncii a scăzut de la 4.965 la 31 decembrie 2025 la 4.641 la 30 iunie 2026, respectiv cu 324 de persoane, în timp ce cheltuielile cu personalul au scăzut cu 8,3% în primul semestru al anului 2026 față de perioada similară a anului trecut.
Sindicatul Impact afirmă că reducerea personalului și presiunea comercială tot mai mare asupra angajaților contribuie la accentuarea tensiunilor din organizație. Potrivit unei estimări interne citate în comunicat, la 30 iunie 2026, peste 80% din personalul din vânzări retail era încadrat ca neatingând nivelul minim de target solicitat.
Organizația sindicală precizează că greva de avertisment nu este îndreptată împotriva clienților și își exprimă regretul față de eventualele neplăceri provocate acestora.
Sindicatul Impact afirmă că rămâne deschis dialogului și identificării unei soluții negociate și că greva de avertisment poate fi evitată dacă banca își modifică oferta și prezintă o propunere care să răspundă revendicărilor salariaților.
'Salariații BRD nu cer privilegii. Cer respect, predictibilitate și păstrarea drepturilor negociate', se arată în comunicatul Sindicatului Impact.