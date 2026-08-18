Turist american, ucis de trăsnet pe Muntele Etna. Bărbatul se afla într-o zonă interzisă VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:59

Un turist american în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de trăsnet pe Muntele Etna, în Sicilia. Bărbatul, originar din Texas, urca pe versanții vulcanului într-o zonă interzisă și a fost surprins de o furtună, relatează AFP.

Distribuie articolul