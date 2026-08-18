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Extern· 1 min citire
Turist american, ucis de trăsnet pe Muntele Etna. Bărbatul se afla într-o zonă interzisă VIDEO
Turist mort / Captură video
Un turist american în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de trăsnet pe Muntele Etna, în Sicilia. Bărbatul, originar din Texas, urca pe versanții vulcanului într-o zonă interzisă și a fost surprins de o furtună, relatează AFP.
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