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Turist american, ucis de trăsnet pe Muntele Etna. Bărbatul se afla într-o zonă interzisă VIDEO

Turist mort / Captură video

Turist mort / Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:59

Un turist american în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de trăsnet pe Muntele Etna, în Sicilia. Bărbatul, originar din Texas, urca pe versanții vulcanului într-o zonă interzisă și a fost surprins de o furtună, relatează AFP.

Potrivit pompierilor italieni, incidentul s-a produs duminică. Turistul a fost lovit de trăsnet în timp ce se afla pe versanții vulcanului, iar echipele de intervenție l-au evacuat cu un elicopter către un spital din Catania.

La sosirea la unitatea medicală, medicii au constatat decesul bărbatului, a declarat luni pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor italieni.

Etna, una dintre principalele atracții turistice din Sicilia

Etna are o înălțime de 3.324 de metri și este cel mai înalt vulcan activ din Europa. Vulcanul a avut noi episoade de activitate la începutul acestei luni, când a aruncat cenușă în atmosferă și a emis lavă.

Activitatea vulcanică a atras numeroși turiști și a dus inclusiv la închiderea aeroportului din Catania timp de aproximativ o săptămână.

Accesul pe vulcan, restricționat

Regulile aflate în vigoare prevăd că turiștii pot urca singuri pe Etna până la altitudinea de 2.400 de metri. Dincolo de această limită, accesul este permis doar însoțiți de un ghid.

Potrivit presei locale, turistul american se afla într-o zonă în care accesul era interzis atunci când a fost surprins de furtună.

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