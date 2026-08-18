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Extern· 2 min citire
O țară europeană își deschide un centru special pentru drone, exasperată de incursiunile aparatelor rusești pe teritoriul său
O țară europeană își deschide un centru special pentru drone
Publicat18 aug. 2026, 12:57
SursăAgerpres
Germania deschide marți un nou Centru Tehnologic de Siguranță a Dronelor pentru a cerceta și dezvolta noi tehnologii de securitate a dronelor și pentru a le testa în condiții realiste, relatează dpa.
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