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O țară europeană își deschide un centru special pentru drone, exasperată de incursiunile aparatelor rusești pe teritoriul său

O țară europeană își deschide un centru special pentru drone

O țară europeană își deschide un centru special pentru drone

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 12:57
SursăAgerpres

Germania deschide marți un nou Centru Tehnologic de Siguranță a Dronelor pentru a cerceta și dezvolta noi tehnologii de securitate a dronelor și pentru a le testa în condiții realiste, relatează dpa.

Ministrul de interne Alexander Dobrindt, ministrul cercetării Dorothee Bär și premierul landului Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, vor participa la deschidere la sediul Centrului Aerospațial German (DLR) din Cochstedt, la nord-vest de Leipzig.

Împreună cu sediul DLR din Braunschweig va fi creat un centru considerat unic în Germania prin combinarea științei cu cerințele practice de securitate.

Incidentul de la aeroportul din Leipzig, picătura care a umplut paharul

Necesitatea centrului a fost evidențiată recent de incidentul de pe Aeroportul Leipzig/Halle unde o dronă înarmată cu explozibili a fost descoperită printre aeronave cargo ucrainene. Drona a fost controlată într-un mod care a îngreunat identificarea acesteia de către sistemele convenționale de detectare.

Procurorii au descris incidentul drept un 'atac grav asupra infrastructurii de transport și logistică a Germaniei', iar miniștrii de interne federali și ai landurilor au cerut progrese mai rapide în stabilirea unei apărări eficiente împotriva dronelor.

Centrul tehnologic face parte dintr-o strategie mai amplă de apărare împotriva dronelor pe care Dobrindt a discutat-o cu miniștrii de interne la nivel de land. O componentă este o unitate de apărare împotriva dronelor în cadrul poliției federale.

Cea de-a doua componentă este un centru comun federal-statal de apărare împotriva dronelor, unde diverse agenții de securitate și alte instituții vor face schimb de informații și vor coordona eforturile.

Cercetările din Cochstedt reprezintă a treia componentă. Centrul va testa tehnologii pentru utilizarea în siguranță a dronelor, precum și tehnologii pentru detectarea și apărarea împotriva vehiculelor fără pilot utilizate în scopuri răuvoitoare.

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