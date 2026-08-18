Ac de cusut, ascuns într-un produs de panificație! O femeie a ajuns la spital: Incident șocant la Milano

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 09:53

Situație halucinantă în Milano, unde o femeie a ajuns la spital după ce a înghițit din greșeală un ac de cusut ascuns într-un grissini. Femeia mânca produsul împreună cu colegele de serviciu și a crezut inițial că senzația puternică de arsură din gât era provocată de o bucată de rozmarin.

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