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Extern· 1 min citire
Ac de cusut, ascuns într-un produs de panificație! O femeie a ajuns la spital: Incident șocant la Milano
Grissini/ Profimedia
Situație halucinantă în Milano, unde o femeie a ajuns la spital după ce a înghițit din greșeală un ac de cusut ascuns într-un grissini. Femeia mânca produsul împreună cu colegele de serviciu și a crezut inițial că senzația puternică de arsură din gât era provocată de o bucată de rozmarin.
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