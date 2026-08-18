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Ac de cusut, ascuns într-un produs de panificație! O femeie a ajuns la spital: Incident șocant la Milano

Grissini/ Profimedia

Grissini/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 09:53

Situație halucinantă în Milano, unde o femeie a ajuns la spital după ce a înghițit din greșeală un ac de cusut ascuns într-un grissini. Femeia mânca produsul împreună cu colegele de serviciu și a crezut inițial că senzația puternică de arsură din gât era provocată de o bucată de rozmarin.

Femeia a început să simtă o durere și o arsură puternică în gât după ce a mușcat din produsul de panificație. La început, nu și-a imaginat că ar fi putut înghiți un obiect metalic. Ajunsă la Urgențe, aceasta a petrecut aproximativ trei ore până când medicii au reușit să identifice cauza disconfortului: un obiect metalic. În timpul unei prime încercări de extragere, obiectul străin a ajuns în stomac.

Medicii au reușit ulterior să îl scoată printr-o proceură numită gastroscopie și au constatat că era vorba despre un ac metalic de cusut.

Un lot de grissini, retras de pe piață: anchetă uriașă

Cazul a determinat Ministerul Sănătății din Italia să emită o alertă și să dispună retragerea de pe piață a unui lot de grissini „Lingue di Pane”, produs de compania Pan dei Massi.

Femeia a depus o plângere la Carabinieri pentru vătămare corporală și a sesizat, de asemenea, autoritățile sanitare.

Incidentul este investigat de autoritățile italiene pentru a se stabili cum a ajuns acul de cusut în produsul de panificație și dacă există și alte produse din același lot care ar putea prezenta un risc pentru consumatori.

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